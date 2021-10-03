محافظ بورسعيد ونائب وزير المالية يشيدان بسير العمل داخل مبنى التأمين الصحى الشامل

نائب وزير المالية





محافظ بورسعيد

والتقى محافظ بورسعيد ونائب الوزير عددا من المواطنين داخل مبنى التأمين الصحى الشامل، وحرصا على سؤالهم عن الخدمات المقدمة لهم، وشدد المحافظ على سرعة أداء الخدمة للمواطنين وتوفير كافة سبل الراحة وسرعة الاستجابة لشكاوى المنتفعين.

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد على فخره بمعدلات الرضا التى تم رصدها لدى المواطنين خلال متابعته سير العمل داخل مبنى التأمين الصحى الشامل، موجها الشكر لكافة الجهات المعنية التى ساهمت فى تطبيق المنظومة الرقمية ومنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، مؤكدا أن بورسعيد شهدت طفرة غير مسبوقة فى المجال الصحى والطبى بالإضافة لربطها بالمنظومة الرقمية والتى ساهمت فى سرعة تقديم الخدمة للمواطنين، جاء ذلك خلال جولة تفقدية المحافظ اليوم، داخل مبنى هيئات التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد، رافقه خلالها الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتور مصطفى شعبان، رئيس هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.ومن جانبه، أوضح "نائب الوزير" أن إجمالى عدد المواطنين المسجلين فى منظومة التأمين الصحى الشامل حتى الآن بلغ 765 مواطنا، مشيرا إلى أن أعمال ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل اكتملت بنسبة كبيرة وجارى الانتهاء من ميكنة كافة الوحدات والمستشفيات الصحية ببورسعيد فى أقرب وقت.