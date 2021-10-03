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القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بالذكرى (48) لانتصارات أكتوبر

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 03:52 م
القوات المسلحة
القوات المسلحة
كريم وزيري
بعث الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى ببرقيـة تهنئـة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبـة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، جاء فيها:

برقية تهنئة من وزير الدفاع 
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى

رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة

فى ذكرى يوم خالد من أيام تاريخنا الوطنى، يسعدنى أن أهنىء سيادتكم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد والذى سيظل مبعث فخر واعتزاز لشعب مصر العظيم بقواته المسلحة.

لقد جسد هذا اليوم أصالة شعب مصر وعظمة قواته المسلحة بما قدموه من تضحيات وبطولات أثبتت للعالم أجمع أنه لا تسامح فى سيادتنا على أراضينا ولا تهاون مع معتدٍ ولا تفريط فى حبة رمل من أرض مصر المقدسة.

وبهذه المناسبة الوطنية العظيمة فإن رجال القوات المسلحة يهنئون سيادتكم ويؤكدون على استعدادهم الكامل للذود عن الوطن وحماية شعبه والقضاء على أى محاولات للمساس بأمنه واستقراره.

حفظكم الله ورعاكم وكل عام وسيادتكم بخير.

برقية تهنئة من رئيس الأركان  
كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

كما أصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، توجيهًا لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود، وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربى بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

كما أصدر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، توجيهًا لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود، وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بذات المناسبة.

الكلمات المفتاحية

ذكرى انتصارات أكتوبر القوات المسلحة الرئيس السيسي

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