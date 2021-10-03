مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم ببني سويف

لقي 3 أشخاص مصرعهم بينهم أب ونجله، وأصيب 4 آخرين فى حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك بطريق "بني سويف - الفيوم" القديم، أمام قرية حاجر بني سليمان، وتم نقلهم إلى المستشفى.



مدير أمن بني سويف

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي و«توك توك» بطريق بني سويف الفيوم القديم قرب مدخل قرية حاجر بني سليمان، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار مرفق الإسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية.



أسماء المتوفين

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ5 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، حيث تبين أن المتوفين هم فوزي شعبان محمد، رقيب شرطة، 47 سنة، وزيدان قرني عبد المولي 43 سنة، ونجله "أحمد" 13 سنة.



أسماء المصابين

والمصابون هم شريفة صابر محمد، 37 سنة، مقيمة ببني سويف، مصابة اشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمود عبدالرازق عباس، 55 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد شعبان بيومي 28 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات، وأمين محمود عبد الرازق، 47 سنة، أمين شرطة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج.



وحُرر محضر بالحادث، وأُخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تم إيداع حالات الوفاة بمشرحة مستشفى بني سويف الجامعي، ونقل المصابين إلى قسم الاستقبال لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة.