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شحن 5 آلاف طن صودا كاوية وتداول 26 سفينة بموانئ بورسعيد

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 03:57 م
موانئ بورسعيد
موانئ بورسعيد
شيماء الريس
أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة  AHMED TELLI التى ترفع علم تركيا ويبلغ طولها 114 متر والغاطس 6.3 متر وذلك لشحن 5 آلاف طن صودا كاوية من الميناء، كما استقبل الميناء السفينة HE SHIN التى ترفع علم بنما ويبلغ طولها 190 متر والغاطس 7.8 متر، وذلك لتفريغ 54 سيارة و42 حفار بالميناء.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 22 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر وصول 3 سفن، بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة، كما استقبل الميناء سفينتين بضائع عامة وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة.
 
موانئ بورسعيد
وفي هذا الصدد، يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة .
شحن 5 آلاف طن صودا كاوية وتداول 26 سفينة بموانئ بورسعيد
شحن 5 آلاف طن صودا كاوية وتداول 26 سفينة بموانئ بورسعيد
شحن 5 آلاف طن صودا كاوية وتداول 26 سفينة بموانئ بورسعيد
شحن 5 آلاف طن صودا كاوية وتداول 26 سفينة بموانئ بورسعيد
شحن 5 آلاف طن صودا كاوية وتداول 26 سفينة بموانئ بورسعيد
شحن 5 آلاف طن صودا كاوية وتداول 26 سفينة بموانئ بورسعيد

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موانئ بورسعيد قناة السويس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

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