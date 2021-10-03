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أفغانستان: انفجار كابل استهدف بيت عزاء والدة القيادي في طالبان ذبيح الله مجاهد

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 03:57 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات

أفادت وسائل إعلام أفغانية، بأن انفجار كابل استهدف بيت عزاء والدة القيادي في طالبان ووكيل وزارة الإعلام والثقافة في حكومتها الانتقالية ذبيح الله مجاهد.

 

وقد أعلنت مصادر إعلامية أفغانية، اليوم الأحد، مقتل عدد من المدنيين إثر انفجار عبوة ناسفة قرب مسجد في العاصمة كابل، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت أفغانستان احتداما في المواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"، وقد تمكنت الحركة من السيطرة على عدد من عواصم الولايات.

                                               

وقد أفادت وسائل إعلامية، في وقت سابق، بأن حركة طالبان سيطرت على عاصمة ولاية فرح في غرب أفغانستان، ومدينة قندوز الرئيسية في شمال أفغانستان.

                       

 وكان مسلحو حركة "طالبان"، سيطروا في وقت سابق، على مدينة زرنج عاصمة الولاية، لتكون بذلك أول عاصمة تستولي عليها "طالبان" التي كثفت مؤخرا هجماتها في أنحاء البلاد.

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