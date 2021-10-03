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مستشار الرئيس: شحن الأجهزة الطبية الألمانية لمصر (فيديو)

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 04:02 م
عوض تاج الدين مستشار الرئيس للصحة
عوض تاج الدين مستشار الرئيس للصحة
رقية جمال
قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن زيارته لألمانيا بصحبة وزيرة الصحة، كانت زيارة موفقة وسبقها دعم الرئيس السيسي لكافة المبادرات الصحية، وتجيز المنشآت الطبية والإسعاف والطوارئ بأحدث الأجهزة العالمية؛ لتقديم كل ما هو جديد في التشخيص والعلاج للمواطن المصري.

مستشار الرئيس للصحة 
وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "نشرة الثالثة" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، أن الزيارة تضمنت زيارة مصانع شركة "سيمنز الألمانية" التي تنتج الأجهزة الخاصة بتشخيص أورام الثدي عند السيدات ضمن مبادرة "صحة المرأة"، وهي أجهزة حديثة تعطي سرعة ودقة في التشخيص، إلى جانب اجهزة خاصة بالأشعة المقطعية بالكمبيوتر، ومصر سوف تحصل على هذه الأجهزة بأسعار جيدة جدًا، بجانب تدريب الكوادر الطبية والتمريضية والمساعدة بمركز في مصر يخدم مصر وإفريقيا والمنطقة، مع توفير قطع الغيار والصيانة لتلك الأجهزة.

شحن الأجهزة الألمانية لمصر 
وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن هذه الأجهزة تم شحنها بالفعل لمصر، مؤكدًا أن هذه الأجهزة إضافة فعلية وحقيقية للأجهزة الموجودة في مصر بمواصفات جديدة، منوهًا إلى أن مصر تمتلك خلال السنوات الماضية العديد من الأجهزة التي استخدمت في التشخيص والتنفس الصناعي والرعاية المركزة والكشف المبكر.

الكلمات المفتاحية

مستشار الرئيس للصحة ألمانيا أجهزة طبية

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