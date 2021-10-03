الأهلي يكلف عبد الحفيظ بإنهاء أزمة أجايي

قامت لجنة التخطيط في الأهلي بتكليف سيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم بإنهاء أزمة مستحقات نجم الفريق النيجيري جونيور أجايي خلال الساعات المقبلة وذلك بسبب رغبتها في غلق الملف نهائيا من أجل تجنب أي أمور قد تؤثر بالسلب على تحضيرات الفريق للموسم الجديد وكذلك ضربة البداية الإفريقية التي يستهلها بمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر والمقرر إقامتها يوم 16 أكتوبر الحالي في النيجر.





وسيقوم سيد عبد الحفيظ بعقد جلسة أخيرة مع النجم النيجيري خلال الساعات المقبلة بحضور وكيل أعماله لإقناعه بإنهاء أزمة المستحقات والحصول على المبلغ الذي عرضه الأهلي والبالغ قدره450 ألف دولار حتى يتمكن من الانضمام إلى نادي جديد قبل غلق فترة الانتقالات الحالية.





و اشتعلت الأزمة في الآونة الأخيرة بعد أن طلب أجايي الحصول على900 ألف دولار قيمة مستحقاته لدى الأهلي بعد استبعاده من القيد في القائمة الجديدة التي أرسلها المارد الأحمر إلى اتحاد كرة القدم بينما عرض الأهلي دفع 450 ألفا.





ومن المقرر أن يعود الأهلي لاستئناف التدريبات غدا الأحد على ملعب مختار التتش عقب نهاية فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبين لمدة ثلاثة أيام بناء على تعليمات الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق من أجل إتاحة الفرصة أمام اللاعبين للحصول على المزيد من الراحة قبل التوجه إلى النيجر لبدء رحلة الدفاع عن اللقب الإفريقي أمام الحرس الوطني.



