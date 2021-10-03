تعرف على إجراءات التسكين بالمدن الجامعية لجامعة الأزهر

أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أن التسكين بالمدن الجامعية للطلاب والطالبات يسبقه بعض الإجراءات، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تتضمن: قيام الطالب أو الطالبة بدفع رسوم المدينة باستخدام خدمة فوري على كود دفع: 6451 يعقب ذلك دخول الطالب أو الطالبة على هذا الرابط: https://azu.edu.eg/CityResult ليجد ثلاث أوراق تشمل طلب التحاق بالمدن الجامعية، واستمارة الكشف الطبي، إضافة إلى إخطار السكن.





إجراءات السكن بالمدن الجامعية جامعة الأزهر

وأوضح الشربيني أنه في حال وجود بيانات غير مستكملة يتم استيفاؤها ثم طباعتها ووضعها فى ملف إضافة إلى إفادة تفيد بتلقيه جرعة أو جرعتي لقاح كورونا من الإدارة الطبية أو أي جهة أخرى تم تطعيمه فيها، ثم يتوجه الطالب أو الطالبة بعد ذلك إلى المدينة الجامعية بناء على المواعيد التي تم الإعلان عنها مسبقًا.





السكن الاقتصادي

وبالنسبة إلى الطلاب المتقدمين للسكن الاقتصادي، أفاد الشربيني أنهم عليهم اتباع الخطوات نفسها.