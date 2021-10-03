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أسعار النفط تحقق مكاسب للأسبوع الربع على التوالي

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 03:56 م
بوابة الفجر
سجلت أسعار عقود خام القياس العالمي برنت المكاسب الأسبوعية الرابعة لها على التوالي، بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة الجمعة الماضية، كما سجلت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي المكاسب الأسبوعية السادسة له علي التوالي.
 
وسجلت أسعار النفط، 79.28 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، عند التسوية الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 75.88 دولار للبرميل، حيث أغلقت فوق مستوي 78 دولار للبرميل، وهو قرب أعلي مستويات لها في ثلاث سنوات، حيث جاءت الأسعار مدعومة بالتوقعات بمحافظة وزراء تحالف أوبك بلس علي معدلات معتدلة لرفع الإنتاج وذلك خلال اجتماعها خلال الأسبوع الجارى.
 
ويعقد تحالف "أوبك بلس" اجتماعه الوزاري رقم 21 غدا الاثنين وذلك لمراجعة وتيرة زيادة الإنتاج الشهرية.

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