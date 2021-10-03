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باملاك تيسيما حكما للقاء الزمالك وتوسكر الكيني

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 04:09 م
تيسيما
تيسيما
رامي بشاي

 

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الزمالك أمام توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم 16 أكتوبر الجاري في كينيا.

 

ويدير المباراة طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعد أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعد ثاني وليما نجويسي حكما رابعا.

 

ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق إلى كينيا على ثلاث مراحل وسيسافر وفد يوم 10 أكتوبر يضم كل من أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين والدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالإضافة إلى شيف خاص مع البعثة، على أن يسافر باقي أفراد البعثة يوم 11 من الشهر الجاري، ومن المقرر أن يسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب مصر والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات.

 

 

الكلمات المفتاحية

رياضة توسكر باملاك تيسيما الزمالك وتوسكر أخبار الزمالك

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