رفع الجلسة العامة للبرلمان والعودة للانعقاد غدًا

رفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة الثانية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، اليوم الأحد، وذلك بعد أن شهدت إعلان النتيجة النهائية لانتخابات اللجان النوعية، البالغ عددها 25 لجنة، على أن تعود للانعقاد صباح غدًا الاثنين.





25 لجنة نوعية





وتنشأ بالمجلس اللجان النوعية الآتية ( لجنة الشئون الدستورية والتشريعية - لجنة الخطة والموازنة - لجنة الشئون الاقتصادية - لجنة العلاقات الخارجية - لجنة الشئون العربية - لجنة الشئون الأفريقية - لجنة الدفاع والأمن القومي - لجنة الاقتراحات والشكاوي - لجنة القوى العاملة - لجنة الصناعة - لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر - لجنة الطاقة والبيئة - لجنة الزراعة والري والأمن والغذائي والثروة الحيوانية - لجنة التعليم والبحث العلمي - لجنة الشئون الدينية والأوقاف - لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة - لجنة الإعلام والثقافة والآثار - لجنة السياحة والطيران المدني - لجنة الشئون الصحية - لجنة النقل والمواصلات - لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير - لجنة الإدارة المحلية - لجنة الشباب والرياضة - لجنة حقوق الإنسان ).



