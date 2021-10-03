Advertisements

رفع الجلسة العامة للبرلمان والعودة للانعقاد غدًا

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 04:11 م
المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي
دينا عبد الستار
رفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة الثانية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، اليوم الأحد، وذلك بعد أن شهدت إعلان النتيجة النهائية لانتخابات اللجان النوعية، البالغ عددها 25 لجنة، على أن تعود للانعقاد صباح غدًا الاثنين.

25 لجنة نوعية

وتنشأ بالمجلس اللجان النوعية الآتية ( لجنة الشئون الدستورية والتشريعية - لجنة الخطة والموازنة - لجنة الشئون الاقتصادية - لجنة العلاقات الخارجية - لجنة الشئون العربية - لجنة الشئون الأفريقية - لجنة الدفاع والأمن القومي - لجنة الاقتراحات والشكاوي - لجنة القوى العاملة - لجنة الصناعة - لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر - لجنة الطاقة والبيئة - لجنة الزراعة والري والأمن والغذائي والثروة الحيوانية - لجنة التعليم والبحث العلمي - لجنة الشئون الدينية والأوقاف - لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة - لجنة الإعلام والثقافة والآثار - لجنة السياحة والطيران المدني - لجنة الشئون الصحية - لجنة النقل والمواصلات - لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير - لجنة الإدارة المحلية - لجنة الشباب والرياضة - لجنة حقوق الإنسان ).

وتعاون هذه اللجان المجلس في ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية.

الكلمات المفتاحية

مجلس النواب بوابة الفجر الفصل التشريعي الثاني الفجر

أخبار تهمك

الإسماعيلي يحسم مصير باهر المحمدي

منذ ساعة

نجم الأهلي يبلغ الإدارة برغبته في الرحيل ويريد فسخ تعاقده

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - قرار ثوري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 18 ساعة

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ 18 دقيقة

في وجود ميسي.. رين يهين باريس سان جيرمان

منذ ساعة و نصف

خاص.. لجنة التخطيط تعترض على قرار الخطيب تجاه موسيماني

منذ يوم

ميدو: ضم أحمد فتحي لمنتخب مصر "قنبلة موقوتة"

منذ ساعتين

الأهلي يكلف عبد الحفيظ بإنهاء أزمة أجايي

منذ نصف ساعة

عاجل - تعرف على حقيقة خناقة عبدالحفيظ ونجم الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة إسبانيول

منذ ساعة و 15 دقيقة

الاتحاد السكندري يعرض نجميه للبيع

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. نجاة نور محمود من الموت

منذ حوالي 16 ساعة

رد فعل الأهلي بعد استبعاد أفشة وشريف من المنتخب

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على موعد مباراة الأهلي ويونيون سبورتيف في دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة و 24 دقيقة

رضا عبد العال يكشف سر انهيار برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

رضا عبد العال يصدم عبد الله السعيد بتصريح مثير

منذ حوالي 7 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:16 م

أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة إسبانيول

نجم الأهلي يبلغ الإدارة برغبته في الرحيل ويريد فسخ تعاقده

01:27 م

الأهلي يكلف عبد الحفيظ بإنهاء أزمة أجايي

03:59 م

في وجود ميسي.. رين يهين باريس سان جيرمان

02:58 م

عاجل.. نجاة نور محمود من الموت

12:27 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements