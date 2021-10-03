السيسي يتلقى رسالة خطية من نظيره الكونغولي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السفير جان ليون نجاندو، المبعوث الخاص لرئيس الكونغو والمندوب الدائم لجمهورية الكونغو الديمقراطية لدى الاتحاد الأفريقي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وتشيباسو مفوادي القائم بأعمال سفارة الكونغو الديمقراطية بالقاهرة.





وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السفير الكونغولي نقل رسالة إلى الرئيس من الرئيس الكونغولي "فيليكس تشيسيكيدي"، تضمنت الإعراب عن التقدير العميق للدعم والمساندة الحثيثة التي تقدمها مصر للكونغو الديمقراطية في إطار رئاستها الحالية للاتحاد الإفريقي، وذلك استنادًا إلى الخبرة المصرية العريضة في إطار العمل المتعدد الأطراف على مستوى القارة الأفريقية، فضلًا عن الإشادة بتميز علاقات الصداقة والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مع الإعراب عن التطلع لمواصلة تدعيم تلك العلاقات على جميع الأصعدة.





وطلب الرئيس من جانبه نقل تحياته إلى أخيه الرئيس الكونغولي "تشيسيكيدي"، مشيدًا بالجهود الدؤوبة للكونغو الديمقراطية في إطار رئاسة الحالية للاتحاد الإفريقي، ومؤكدًا استمرار مصر في مساندة الجانب الكونغولي للاضطلاع بالمسئولية الهامة لقيادة العمل الإفريقي المشترك خلال العام الحالي، وكذلك علي مستوي العلاقات الثنائية بين البلدين وذلك امتدادًا للعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين التي تمثل نموذجًا للتعاون والتنسيق المشترك داخل القارة الإفريقية.



