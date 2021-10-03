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الكشف عن حكم مباراة بيراميدز وعزام التنزاني في الكونفدرالية

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 04:14 م
بيراميدز
بيراميدز
محمد زويد

 

 

تلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد حكام مباراته أمام نادي عزام التنزاني في ذهاب دور ال٣٢ من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره عزام باستاد عزام بمدينة دار السلام العاصمة التنزانية، يوم ١٦ أكتوبر الجاري، حيث تقام المباراة في الثالثة عصرا بتوقيت تنزانيا، الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

 

ويدير المباراة، طاقم حكام من دولة الصومال الشقيقة بقيادة الحكم عمر عبد القادر أرتان ويساعده مواطناه حمزة حجي، المساعد الأول، ونور محمد المساعد الثاني، والحكم الرابع حسن حجي.

 

ويراقب المباراة، دافيد موانجي من كينيا، وطبيب مراقبة إجراءات فيروس كورونا، فيوليت لوبوندو من تنزانيا.

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عزام التنزاني بيراميدز الكونفدرالية أخبار بيراميدز

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