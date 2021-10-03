تطور في مستقبل كومان مع برشلونة

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن خوان لابورتا رئيس برشلونة الإسباني يمتلك رؤية واضحة بشأن مستقبل المدير الفني للفريق الهولندي رونالد كومان والمرشح للرحيل عن الكامب نو في الفترة المقبلة.

وأشار موقع لو 10 سبورت الفرنسي إلى أن خوان لابورتا يرغب في استمرار رونالد كومان حتى نهاية الموسم الحالي وعقب ذلك سيبحث لابورتا عن بديل له في السوق.

وقال لابورتا في تصريحات قبل مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد نقلها موقع لو 10 سبورت الفرنسي:"رونالد كومان سيبقى لأنه يستحق ثقة معينة لأنه برشلوني حقيقي ويعيش من أجل برشلونة".

واختتم لابورتا تصريحاته قائلا:"لقد قررنا الالتزام ببرشلونة الذين كانوا في وضع معقد للغاية، سواء على المستوى الرياضي أو المؤسسي، كومان يستحق منا كل الدعم".

وعلى نفس الجانب، أفادت إذاعة كاتالونيا الإسبانية بأنه يمكن أن يظل رونالد كومان على مقاعد البدلاء في برشلونة حتى نهاية عقده، حيث يرغب لابورتا في الاحتفاظ به حتى نهاية الموسم ثم البحث عن خليفته في السوق.

وألمحت الإذاعة الإسبانية أنه في الأسابيع الأخيرة تم الإعلان عن العديد من الأسماء على طاولة مفاوضات رئيس برشلونة مثل أندريا بيرلو وإريك تين هاج وتشافي وروبرتو مارتينيز ورالف رانجنيك.