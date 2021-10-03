اليسا تروج لحفلها الغنائي ببغداد.. تعرف على موعده



روجت الفنانة إليسا، لحفلها الغنائي المقبل ببغداد وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير "إنستجرام".



ونشرت مقطع ڤيديو للترويج عن الحفل وعلقت عليه بـ"قريبًا جدًا"، والمقرر أن يُقام الحفل يوم 22 من أكتوبر الحالي.



في سياق آخر توجهت ​إليسا​ مؤخرًا بالشكر لمتابعيها، بعد تجاوز أغنية مسلسل "يا ريت" التي قدمتها حاجز الـ 100 مليون مشاهدة على "يوتيوب"، وذلك عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.



وعلقت إليسا، قائلة:" صباح الخير أحبائي، "يا ريت" هي أحدث أغنيتي التي وصلت إلى 100 مليون مشاهدة، شكرًا لكل المتابعين الرائعين على إثبات مدى ولائهم دائمًا، وجعل أغنياتي مفضلة لكل الأوقات".



