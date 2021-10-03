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بن شرقي يصدم الزمالك ويرفض تجديد عقده

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 04:29 م
أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي
أشرف عبد الناصر

رفض المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تجديد عقده مع القلعة البيضاء الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

نجم الزمالك يرفض تجديد عقده مع القلعة البيضاء

وقرّر اللاعب المغربي عدم تجديد عقده مع الفريق الأبيض بسبب الخلاف مع مسئولو الزمالك على بعض بنود التعاقد من بينها، وضع شرط جزائي في عقده يسمح له بالرحيل عن الفارس الأبيض.

وكان بن شرقي قد طلب زيادة عقده السنوي، وهو الأمر الذي رفضته إدارة الزمالك، حيث استقر مسئولو النادي على منحه مليون و400 ألف دولار في الموسم بعد تجديد عقده وهو نفس الراتب الذي يحصل عليه حاليا.

ويمتلك بن شرقي أكثر من عرض خليجي للرحيل عن الزمالك ومن المنتظر أن يحسم مصيره النهائي من التجديد خلال الساعات المقبلة.

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رياضة بن شرقي الزمالك أخبار الزمالك

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