"هيرميس" مدير للطرح العام الأولي لشركة "أدنوك للحفر" في سوق أبو ظبي بـ1.1 مليار دولار









أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس، وهي المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة، عن نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام تقديم خدماته الاستشارية لشركة بترول أبو ظبي الوطنية «أدنوك»لعملية الطرح العام الأوليلشركة «أدنوك للحفر» في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، و قد بلغ قيمة الطرح حوالي 4 مليار درهم إماراتي (1.1 مليار دولار أمريكي).





وقد قامت شركة «أدنوك» بطرح 1.8مليون سهم بما يعادل 11% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة، وذلك بسعر 2.30 درهم للسهم، موزعةً على ثلاثة شرائح؛بنسبة 10%لشريحة المستثمرين الأفراد بالإمارات، و86% لشريحة المؤسسات، ونسبة 4% المتبقية لبرنامج أسهم العاملين؛ ليبلغ بذلك رأس المال السوقي للشركة 36.8 مليار درهم (10 مليار دولار). وجدير بالذكر أن المجموعة المالية هيرميس قامت بدور مدير الطرح المشترك، فيما بدأت عملية التداول على أسهم الشركة اليوم تحت كود (ADNOCDRILL).

وفي هذا السياق أعربمحمد فهمي الرئيس التنفيذي المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس،عن اعتزازه بنجاح الشركة في إتمام تقديم خدماتها الاستشارية لتنفيذ إدراج شركة «أدنوك للحفر» بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، باعتبارها أكبرعملية طرح عام أولي في الإمارات منذ أربع سنوات. كما تعد هذه الصفقة إضافة جديدة لسجل إنجازات المجموعة المالية هيرميس في تنفيذ كبرى صفقات أسواق المالبدول الخليج، حيث تأتي عقب دورها المشهود في تنفيذ عملية الطرح العام الأولي لشركة "الياه سات" في سوق أبو ظبي للأوراق المالية بقيمة 2.7 مليار درهم خلال شهر يوليو الماضي. وتمثل هذه النجاحاتشهادة قوية على الخبرات المتضافرة التي تنفرد بها المجموعة المالية هيرميسفيإدارة وتنفيذ أبرز الصفقات؛ بفضل شبكة علاقاتها الواسعة والمتشعبة مع كبرى المؤسسات الاستثمارية حول العالم. وأشار فهمي إلى الإقبال والاهتمام الملحوظ الذي حظيت به صفقة طرح «أدنوكللحفر»من قبل مجتمع الاستثمار الدولي، وهو ما يعكس بوضوح حالة التعافي القوية التي تشهدها أسواق رأس المال بالإمارات بفضل جهود الدعم والتحفيز الشديدة التي بذلتها الدولة. وأشاد فهمي بالدور المحوري الذي يلعبه فريققطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس في تنفيذ كبرى الطروحات العامة الناجحة، مستفيدًا من سابقة أعماله المشرفة على مدار السنوات العديدة الماضية في تقديم الخدمات الاستشارية الثاقبة لدعمنجاح أبرز صفقات أسواق رأس المال على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وأكد فهميثقته بمساهمة نجاح هذه الصفقة في ترسيخ السمعة والمكانة الرائدة التي تحظى بها المجموعة المالية هيرميس وتمهيد الطريق لاقتناص فرص النمو الجذابة التي تطرحها أسواق رأس المالبالمنطقة.

تأسست أدنوك للحفر في عام 1972 وهي أكبر شركة حفر وطنية في الشرق الأوسط من حيث حجم أسطول الحفارات بالإضافة إلى كونها المزود الوحيد لخدمات تأجير الحفارات وبعض الخدمات المرتبطة بالحفارات لمجموعة أدنوك. أدنوك للحفر هي أيضاً أول شركة وطنية لخدمات الحفر المتكاملة في المنطقة، حيث تقوم بحفر الآبار وتسليمها من البداية إلى النهاية والخدمات التي تشمل سلسلة قيمة الحفر بأكملها. وتعتبر الشركة حلقة وصل مهمة في أعمال التنقيب والإنتاج في أدنوك، حيث تواصل أدنوك المضي قدماً نحو الطاقة الإنتاجية المستهدفة البالغة 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030 وتمكن دولة الإمارات العربية المتحدة من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.





و من الجدير بالذكر أن شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ستظل بعد اكتمال عملية الطرح المالكة لحصة الأغلبية في شركة «أدنوك للحفر»، في حين تحتفظ شركة بيكرهيوز، بحصتها البالغة 5 % في الشركة.





وقد مثل عام 2021 علامة فارقة في سجل إنجازات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، حيث نجح القطاع في إتمام 22صفقة الناجحة بقيمة إجمالية بلغتحوالي4مليار دولار، من بينها 7صفقات بأسواق رأس المال وحدها.وقد شمل ذلك قيام القطاع بدور مدير الطرح المشتركلصفقة الطرح العام لأسهم شركة "الياه سات" في سوق أبوظبي للأوراق الماليةبقيمة 2.7 مليار درهم إمارتي، بالإضافة إلى قيامه بدورالمستشار المالي الأوحد ومدير الطرح المشترك لصفقة طرح أسهم شركة فوري في البورصة المصرية بقيمة1.2 مليار جنيه مصري، وتوليه دورمدير الطرح وضامن التغطية في صفقةالطرح العام لأسهم شركة «الخريف» لتنقية المياه والطاقة في السوق المالية السعودية "تداول" البالغ قيمتها 144 مليون دولار أمريكي، فضلًا عن الطرح الأولي لشركة ذيب لتأجير السيارات بقيمة 138 مليون دولار أمريكي في السوق المالية السعودية "تداول"، بالإضافة إلى إتمام تقديم خدماته الاستشاريةلصفقتين دمج واستحواذ لصالح شركة أغذية خلال العام.



