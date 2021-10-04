استقرار درجات الحرارة.. تعرف على تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

تواصل الأحوال الجوية الاستقرار في درجات، وذلك بعد مضي 10 أيام منذ بداية فصل الخريف جغرافيا، يوم الأربعاء 22 سبتمبر الماضي، على أن يستمر على مدى 3 أشهر، لينتهي يوم الإثنين 20 ديسمبر المقبل.



ورغم الاستقرار الملحوظ في الأحوال الجوية، إلا أن هناك بعض الظواهر التي أعلنت عنها هيئة الأرصاد، مثل نشاط الرياح على بعض المناطق، وتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق.



وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود طقس اليوم الاثنين، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على جميع الأنحاء.



وتتكون الشبورة المائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.



وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.



وعن حالة البحرين، فتكون حالة البحر المتوسط معتدلة، والرياح شمالية غربية، ويتاوح ارتفاع الموج فيه بين متر ونصف المتر إلى مترين وربع المتر، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، والرياح شمالية غربية، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين إلى مترين ونصف المتر.



أما عن حالة الطقس المتوقعة، خلال الأيام المقبلة، وتحديدا خلال الفترة من الإثنين 4 أكتوبر 2021، وحتى يوم السبت 9 أكتوبر 2021، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على جميع الأنحاء.



بينما يسود طقس مائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.



وتتكون شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحا تقريبا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.



وتنشط الرياح على بعض المناطق، على فترات متقطعة، مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة ليلا.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى خلال تلك الفترة على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 30 درجة إلى 31 درجة، وعلى السواحل الشمالية بين 26 درجة و28 درجة، وعلى جنوب سيناء بين 32 درجة و34 درجة، وعلى شمال الصعيد بين 31 درجة و32 درجة، وعلى جنوب الصعيد بين 35 درجة و37 درجة.