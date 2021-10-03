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ترتيب الدوري المغربي.. صراع القمة يشتعل بين الرجاء والوداد
الأحد 03/أكتوبر/2021 - 05:02 م
الفجر الرياضي
نقدم لكم ترتيب الدوري المغربي نسخة 2021-2022، اليوم الأحد
الموافق 3-10-2021، حيث تشهد البطولة صراع شرس على المقدمة.
يتصدر فريقا الرجاء والوداد قمة ترتيب الدوري المغربي برصيد 12
نقطة،.
تستأنف بطولة الدروي المغربي “البطولة الاحترافية إنوي” نشاطها
مساء اليوم، باستكمال لقاءات الجولة الخامسة، ترتيب الدوري المغربي.
الوداد – 12 نقطة.
الرجاء – 12 نقطة.
الدفاع الحسني الجديدي – 11 نقطة.
الشباب الرياضي السالمي – 9 نقاط.
أوليمبيك آسفي – 6 نقاط.
مولودية وجدة – 5 نقاط.
الجيش الملكي – 5 نقاط.
أوليمبيك خريبكة – 5 نقاط.
شباب المحمدية – 5 نقاط.
المغرب الفاسي – 5 نقاط.
نهضة بركان – 4 نقاط.
حسنية أغادير – 4 نقاط.
إتحاد طنجة – 4 نقاط.
يوسفية برشيد – 4 نقاط.
الفتح الرباطي – نقطتين.
سريع واد زم – نقطتين.