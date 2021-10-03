لجنة شؤون القرى تواصل جولاتها الميدانية وترصد سلبيات في بني سويف



لجنة شؤون القرى

حيث قامت اللجنة، اليوم الأحد، بزيارات متابعة وتفتيش لسير العمل بعدد من القرى بمراكز: الواسطى وبني سويف وإهناسيا وسمسطا، زارت خلالها عددًا من المواقع والمصالح الحكومية الخدمية بهما ومتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات بالشوارع والأماكن الحيوية بهما ومتابعة الالتزام بقرارات الحكومة الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار العدوي بفيروس كورونا.



سلبيات رصدت اللجنة

ورصدت اللجنة مجموعة من الملاحظات والسلبيات في بعض القطاعات الخدمية والمرافق أثناء زيارتها لقرى: قمن العروس ودشطوط وبليفيا والعواونة، أثناء تفقدها وزيارتها الميدانية لمقار الوحدات المحلية والصحية والبيطرية والجمعيات الزراعية ومكاتب التموين، فضلًا عن متابعة الحالة العامة لمستوى النظافة، وقد تم بتوجيه مسؤولى الوحدات والمجالس القروية بالتحقيق في ذلك والمرور اليومي والمتابعة المستمرة على تلك المواقع الخدمية الخاصة بأداء مصالح واحتياجات المواطنين، مع إعداد تقرير عن موقف الخدمات بها واحتياجات دعمها والارتقاء بها.



واصلت لجنة شؤون القرى، جولاتها الميدانية لمتابعة مستوى الخدمات والمرافق بالقرى، والاستماع لمشكلات المواطنين بالقطاعات الخدمية وإعداد تقرير بها للعمل على توفير الحلول والبدائل المناسبة لها، والتي كان قد أصدر المحافظ "د.محمد هاني غنيم" قرارًا بتشكيل اللجنة برئاسة محمد جبر معاون المحافظ.