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غدا.. أمير القصيم يفتتح مبنى الكلية التقنية للبنات بتكلفة 62 مليون ريال

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 05:18 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي


يفتتح الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, غداً بحضور معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد المبنى الجديد للكلية التقنية للبنات بمدينة بريدة.
وأوضح مدير التدريب التقني والمهني بالقصيم محمد بن صالح المذن أن مشروع الكلية التقنية للبنات بمدينة بريدة جهز بطاقة استيعابية قدرها 2500 متدربة وبتكلفة اجمالية بلغت (62800000) ثنان وستون مليوناً وثمانمائة ألف ريال, مؤكداً أن افتتاح المبنى الجديد للكلية يأتي ضمن المشاريع التنموية التي يرعاها سموه، في إطار دعمه لمختلف القطاعات بالمنطقة.

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امير القصيم القصيم

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