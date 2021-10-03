تعرف على حصاد الجولة الأولى من دورى القسم الثاني





انتهت الجولة الافتتاحية من دوري القسم الثاني موسم 2022/2021 عقب إقامة 21 مباراة، أسفروا عن تحقيق 14 إنتصار ، منهم فوز إعتباري، مقابل 7 تعادلات .



أسفرت الجولة الأولى عن تسجيل 50 هدف وفوز اعتباري، حيث تم تسجيل 20 هدف في الشوط الأول مقابل 30 هدف في الشوط الثاني.



كانت المجموعة الثانية الأعلى تسجيلاً للاهداف برصيد 24 هدف، يليها المجموعة الأولى مجموعة الصعيد برصيد 16 هدف، وأخيرا مجموعة بحرى برصيد 10 أهداف .



ومن الملفت للنظر أن جميع المباريات تم فيها إحراز أهداف باستثناء مباراتين التي جمعت البترول مع الألومنيوم، والزرقا مع ألعاب دمنهور.



حققت فرق فريق طامية والبدارى وملوي الوافدون الجدد إلى دوري القسم الثاني الانتصار الأول لهم.



شهدت الجولة الأولى احتساب أربعة ركلات جزاء، تم تسجيل ثلاثة ركلات منهم عن طريق محمد احمد ريعو لاعب السكة في مرمى المريخ، ولاعب الاتصالات أحمد هاشم في مرمى فريق الانتاج الحربي، وحسام حسن لاعب البداري في مرمى فريق تليفونات بني سويف ،فيما أهدر لاعب الفيوم أحمد صالح ركلة جزاء أمام فريق ملوى.



أشهر الحكام البطاقة الحمراء ثلاث مرات لمحمد شاهين لاعب بورتو ومحمود بحيرى حرشه لاعب بتروجت واسامة رجب مدافع كيما اسوان.



يتصدر قائمة الهدافين في الأسبوع الأول رفيق كابو لاعب وأدى دجله وعادل فكرى لاعب دكرنس بواقع هدفين لكل لاعب.



النتائج الكاملة لجولة الأولى من دوري القسم الثاني



المجموعة الاولى ( مجموعة الصعيد)



1-فوز فريق المنيا على فريق قنا بثلاثية نظيفة سجلها أحمد عصام هدفين وبرسوم محروس هدف.



2- فوز مركز شباب طامية على فريق الإعلاميين بهدفين نظيفين سجلها أحمد الصفتى ومحمود عجيب.

3- فوز أسوان على سوهاج بهدفين مقابل هدف سجلها عاطف الحسيني ومحمد ناجي جدو للاسوان ومصطفى يسري لسوهاج

4- فوز ملوى على فريق الفيوم بهدفين مقابل هدف سجلهما محمود شعبان تريكة وأحمد عبد السميع فيما أدرك عبد المعطي محمد للفيوم.

5- فوز البداري على فريق تليفونات بني سويف بهدف دون رد سجله حسام حسن من ركلة الجزاء.

6- تعادل فريقا بنى سويف وكيما اسوان بهدفين لكل منهما،حيث سجل عبد الواحد عبد العزيز ووائل فراج هدفي بنى سويف بينما سجل محمد مناع ومصطفى عبد الرسول لكيما اسوان.

7- تعاد البترول مع فريق الألومنيوم سلبياً.

وتم تأجيل مباراة فريق ديروط مع فريق المدينة المنورة.



--المجموعة الثانية ( مجموعة القاهرة والقناة)



1- فوز وادى دجله على بنها برباعية مقابل هدف سجلها رفيق كابو هدفين ومصطفى طلعت هدف وهدف ذاتى من مدافع بنها في مرماه وبينما سجل اسلام اسامة هدف بنها.

2- فوز فريق الداخلية على فريق بتروجت برباعية مقابل ثلاثة سجلها اسماعيل بامبا واسامة كاچو ومحمود عبد الحكيم وسمير فكرى فيما سجل اسلام كانو وعبد الرحمن السكران وحسام البدري للبتروجت.

3- فوز بورتو على الترسانة بهدفين مقابل هدف سجلهما باسم عادل ومحمد شاهين وسجل أحمد العش للترسانة.

4- فوز فريق زد إف سي على فريق منتخب السويس بهدف دون رد سجله محمد أشرف.

5- تعادل فريق المصرية للاتصالات مع الانتاج بهدف لمثله سجله حسن يس للانتاج وتعادل حميده على للاتصالات.

6- تعادل فريق بور فؤاد مع فريق السكة الحديد بهدف لمثله تقدم عبدالله عبد الرؤوف لبور فؤاد وتعادل محمد احمد ريعو للسكة

7- تعادل فريق بلبيس مع فريق المريخ بهدفين لكل منهما سجل أحمد عيد وأحمد مجدى كهربا هدفين بلبيس فيما سجل احمد ابراهيم وأحمد ناصر للمريخ، وتم تأجيل مباراة فريق القناة مع فريق النصر.



- المجموعة الثالثة ( مجموعة بحرى)



1-فوز دكرنس على المنصورة بثلاثية نظيفة سجلها عادل فكرى هدفين ومؤمن سمير هدف.

2- فوز إعتباري للمجد السكندري بهدفين نظيفين على سبورتنج.

3- فوز فريق الأوليمبي على فريق البلدية بهدف

عبد الله الرويني.

4- تعادل صيد المحلة مع فريق الحمام بهدف لمثله سجل محمد الدسوقي للصيد ومحمد معوض للحمام.

5- تعادل فريق شيكو مع أبو قير بهدف لمثله سجل محمد جميل لشيكو ومحمد نجاتي لأبو قير.

6- تعادل المصرى بالسلوم مع فريق كفر الشيخ بهدف لمثله سجل جابر سالم هدف المصري ومحمد عبد الرزاق هدف كفر الشيخ.

7- تعادل فريق الزرقا مع دمنهور بدون أهداف، وتم تأجيل مباراة الرجاء مع فريق حرس الحدود.