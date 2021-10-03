Advertisements

محافظ سوهاج يتلقى درع نقابة الأطباء لجهوده بدعم المنظومة الصحية

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 05:24 م
منح الدرع
منح الدرع
أيمن الجرادي
تلقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، درع نقابة الأطباء بسوهاج إهداء من الدكتور محمود فهمي نقيب الأطباء بالمحافظة، تقديرا لمجهودات السيد المحافظ في دعم المنظومة الصحية، والقطاع الطبي بسوهاج، خاصة في مواجهة جائحة كورونا.

وأعرب نقيب الأطباء عن تقديره لدور محافظ الإقليم الرائد في دعم المنظومة الصحية، وحل مشكلات الأطباء، والعمل على تيسير الخدمات الطبية في المستشفيات، مشيدا بتواصله الدائم والمستمر مع الجهات المعنية لتلافي كافة المعوقات، وإيجاد الحلول المناسبة وفي أقل وقت ممكن؛ لتوفير أعلى مستوى من الخدمات الصحية لأهالي وأبناء المحافظة.

الكلمات المفتاحية

مستشف محافظ سوهاج الاطباء

أخبار تهمك

تطور في مستقبل كومان مع برشلونة

منذ أقل من ساعتين

بن شرقي يصدم الزمالك ويرفض تجديد عقده

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجاة نور محمود من الموت

منذ حوالي 18 ساعة

أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة إسبانيول

منذ ساعتين و 51 دقيقة

قرار صادم.. بن شرقي يكرر سيناريو ساسي مع الزمالك

منذ ساعة و 9 دقيقة

رضا عبد العال يصدم عبد الله السعيد بتصريح مثير

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الأهلي يبلغ الإدارة برغبته في الرحيل ويريد فسخ تعاقده

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يكلف عبد الحفيظ بإنهاء أزمة أجايي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. التشكيل الرسمي لقمة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ ساعة و نصف

الاتحاد السكندري يعرض نجميه للبيع

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أفشة يتخذ قرارًا مفاجئا بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

منذ 35 دقيقة

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ أقل من ساعتين

عاجل - قرار ثوري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 19 ساعة

خاص.. لجنة التخطيط تعترض على قرار الخطيب تجاه موسيماني

منذ يوم

عاجل - تعرف على حقيقة خناقة عبدالحفيظ ونجم الأهلي

منذ يوم

في وجود ميسي.. رين يهين باريس سان جيرمان

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يشهد حفل اليوم العالمي للتمريض (صور)

محافظ سوهاج يكلف بإعداد قاعدة بيانات عن أعداد ماكينات الغسيل الكلوي

تكريم الممرضات والممرضين المتميزين خلال المؤتمر السنوي للتمريض بسوهاج

محافظ الإسكندرية يكرم وكيل الصحة بعد إحالته للمعاش (صور)

محافظ سوهاج يكرم مديرية الصحة لجهودها في قافلة "مصر بلا جذام"

بتكلفة 4 ملايين جنيه.. محافظ سوهاج يفتتح دار ضيافة لرعاية مرضى الأورام وذويهم المغتربين

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:32 م

عاجل.. أفشة يتخذ قرارًا مفاجئا بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

قرار صادم.. بن شرقي يكرر سيناريو ساسي مع الزمالك

04:58 م

عاجل.. التشكيل الرسمي لقمة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

04:34 م

نجم الأهلي يبلغ الإدارة برغبته في الرحيل ويريد فسخ تعاقده

01:27 م

رضا عبد العال يصدم عبد الله السعيد بتصريح مثير

09:31 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements