وزير الشباب: الدولة تسعى جاهدة لتطوير الريف المصري

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن هناك توجهات من القيادة السياسية للدولة بتطوير الريف المصري وهذا متمثل في مبادرة حياة كريمة، بالإضافة إلى التنمية الشاملة في قطاع الرياضة، مشيرا إلى أن هناك ربط بين ملاعب المدارس ومراكز الشباب وكيفية خدمة كلا منهما للآخر.



وزير الشباب والرياضة

وأكد وزير الشباب والرياضة على الاهتمام برفع كفاءة البنية التحتية بالهيئات الشبابية والرياضية في جميع أنحاء الجمهورية خدمةً للنشء والشباب والمواطنين، لتوفير كافة ما يحتاجونه من متطلبات ليتسنى لهم ممارسة مختلف الأنشطة داخل الأندية ومراكز الشباب المنتشرة داخل الربوع والقري والمدن.



وأشار إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو تطوير المنشآت الشبابية والرياضية في ظل الانجازات العديدة التي تشهدها البلاد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، جنبًا إلى جنب مع متابعة البرامج والمشروعات المقدمة لأبناء مصر داخل تلك المنشآت.



تطوير الريف المصري

وأضاف الوزير أن الاهتمام بالريف انعكس على مشاركة الفتيات في ألعاب كرة القدم، حيث قاموا بتحقيق تقدم كبير في مجالات الاستثمار، والتطوير والموازنة الحرة، وكذلك توافر الموارد الذاتية التي يقدمها محافظ البحيرة، كما أن له دور إيجابي في تسيير العملية الإدارية منذ خلال الحصول على التراخيص.



جاء ذلك خلال جولته بمحافظة البحيرة، حيث قام بافتتاح الملعب الخماسي لكرة القدم بنادى الصيد بوادي النطرون، وتابع عددا من العروض التي قدمها براعم وأشبال النادي في رياضة الكاراتيه والكونغ فو والتايكوندو وكرة القدم، وأشاد بمستوى التدريب ومهارات الشباب والنشء، كما قام بافتتاح ميدان الرماية الجديد "تراب، اسكيت".



كما افتتح مبني مركز شباب قرية بيبان بكوم حمادة، الذي تم تطويره بمبلغ ١.٢ مليون جنيه، حيث اشتملت الأعمال إعادة تأهيل المبنى وتطوير صالة الجيم وتوريد آلات رياضيه حديثة وتجهيز قاعة ندوات ومؤتمرات وصالة تنس الطاولة بالإضافة إلى المكتبة ودورات المياه، وكذا أعمال تنفيذ حمام سباحة نصف أوليمبى بنظام الطرح الاستثماري بمركز شباب مدينة كوم حمادة بتكلفة حوالي ٤.٥ مليون جنيه.