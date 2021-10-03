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موعد مباراة إنتر ميلان المقبلة بالجولة الثامنة بالدوري الإيطالي

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 05:29 م
انتر ميلان
انتر ميلان
هايدي يسري

يواجه فريق إنتر ميلان، يوم السبت المقبل 16‪-‬10، فريق لاتسيو ، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالدوري الإيطالي.

ملعب المباراة..
وسيحتضن الملعب الإيطالي، ملعب الأوليمبيكو هذا اللقاء. 

موعد المباراة..
ستنطلق صفارة المباراة فى تمام الساعة ‪السادسة‬ مساءًا بتوقيت القاهرة.
وفي تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت السعودية.
وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة للمباراة..
تبث المباراة مباشرة وحصريًا عبر القناة الرسمية للدوري الإيطالي على موقع اليوتيوب.  

ترتيب الفريقين بالدوري..
يكون فريق أنتر ميلان في المركز الثاني برصيد 17 نقطة، بينما يكون فريق لاتسيو في المركز الثامن برصيد 11 نقطة.

التشكيل المتوقع لفريق أنتر ميلان..
في حراسة المرمى: هاندانوفيتش.
في خط الدفاع: سكرينيار، دي فريج، باستوني.
في خط الوسط: دومفريز، باريلا، بروزوفيتش، فيتشينو، ديماركو.
في خط الهجوم: دجيكو، لاوتارو مارتينيز.

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