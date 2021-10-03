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عاجل.. أفشة يتخذ قرارًا مفاجئا بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 05:32 م
الاهلي
الاهلي
علي خلاف
استقر محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على تقديم موعد حفل زفافه بعدما قرر المدرب البرتغالي كارلوس كيروش استبعاده من قائمة منتخب مصر.

قرار أفشة بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

وأوضح مصدر مقرب من صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أن اللاعب يحاول في الفترة الحالية تقديم  موعد حفل زفافه بعدما قرر مسبقا تأجيل الحفل بسبب معسكر منتخب مصر.

وتابع المصدر أن محمد مجدي أفشة كان يستعد للاحتفال بزفافه عقب مباراتى منتخب مصر مع منتخب ليبيا ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ولكنه تفاجئ بقرار استبعاده من المعسكر.

وفي سياق آخر يستعد منتخب مصر الأول بقيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش لمواجهة ليبيا ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم مساء يوم 8 أكتوبر.

الكلمات المفتاحية

محمد افشة النادي الاهلي الاهلي

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