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سيدة تتبرع بمنزل و480 ألف جنيه لصندوق المساهمات المجتمعية ببني سويف (صور)

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 05:36 م
الحاجة رئيسة والمحافظ
الحاجة رئيسة والمحافظ
احمد فتحي الدسوقي
استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمكتبه اليوم الأحد، الحاجة رئيسة إبراهيم قطب عبد الفتاح، والتي تبرعت بمنزل تمتلكه بقرية الشيخ علي، التابعة لمجلس قروي بياض العرب شرق النيل، بجانب تبرعها بمبلغ 480 ألف جنيهًا، وذلك لصالح صندوق المساهمات المجتمعية بديوان عام المحافظة، وذلك في حضور اللواء جمال مسعود السكرتير العام، والمحاسب محمد عطية مدير عام الشؤون المالية بالديوان العام.

وأعرب محافظ بني سويف، خلال لقائه بالحاجة رئيسة عن سعادته برؤية ومقابلة هذا النموذج الوطني، والذي ينتمي إلى النماذج الرائعة الوطنية التي جسدتها المرأة المصرية عبر كل العصور، خاصة بعد ثورة 30 يونية المجيدة، حيث جسدت المرأة أسمى معاني الوطنية وحسها الوطني ووعيها وحرصها على الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

وأثنى محافظ بني سويف، على وعي المواطن السويفي وانتمائه لبلده ومساهماته في الدفع بجهود الدولة التنموية، حيث يجسد ذلك خطوات عملية في إطار توجيهات القيادة السياسية بالعمل بروح الفريق الواحد، وأهمية التكامل بين الجهود الرسمية والمجتمعية لتسريع وتيرة التنمية في مختلف القطاعات.

من جانبها أعربت الحاجة رئيسة، عن تقديرها لمقابلة المحافظ وحرصه على ذلك، مؤكدة أن هذا العمل وهذه المساهمة تبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالي من خلال خدمة بلدها، وأن تساعد "بقدر استطاعتها" المحافظة في توفير احتياجات المواطنين، مؤكدة حرصها وعدم تأخرها مطلقًا عن خدمة بلدها وأهلها.

سيدة تتبرع بمنزل و480 ألف جنيه لصندوق المساهمات المجتمعية ببني سويف (صور)
سيدة تتبرع بمنزل و480 ألف جنيه لصندوق المساهمات المجتمعية ببني سويف (صور)
سيدة تتبرع بمنزل و480 ألف جنيه لصندوق المساهمات المجتمعية ببني سويف (صور)
سيدة تتبرع بمنزل و480 ألف جنيه لصندوق المساهمات المجتمعية ببني سويف (صور)
سيدة تتبرع بمنزل و480 ألف جنيه لصندوق المساهمات المجتمعية ببني سويف (صور)
سيدة تتبرع بمنزل و480 ألف جنيه لصندوق المساهمات المجتمعية ببني سويف (صور)

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