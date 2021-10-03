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"إيسترن كومباني" تحقيق بطولة أولمبياد الشركات

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 05:37 م
بوابة الفجر
رأفت أمين



استطاعت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" تحقيق إنجاز جديد في المجال الرياضي، بفوزها ببطولة أولمبياد الشركات في دورتها رقم ٥٤ التي أقيمت في مدينة بورسعيد، لتصبح بطل أولمبياد الشركات للعام التاسع عشر على التوالي.

وقام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتسليم الدرع العام للبطولة لهاني أمان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الشرقية "إيسترن كومباني" في احتفالية ممميزة بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والدكتور حسني غندر رئيس الاتحاد العام الرياضي للشركات.

وأعرب "أمان" عن فخر واعتزاز مجلس إدارة الشركة بأبنائها الرياضيين​ بالفوز بهذه المسابقة، التي أصبح اسم البطولة فيها يقترن باسم "الشركة الشرقية ايسترن كومبانى "، ويعد إنجاز جديد يضاف إلى قائمة إنجازاتها الرياضية، مشددًا على أنه فوز مستحق، ومشيدًا بأداء كل الرياضيين المشاركين في البطولة، وأشار إلى أن الشركة شاركت​ بنحو ٩٢٢ لاعب ولاعبة استطاعوا الحصول على درع العمومي ودرع الرواد ودرع الثقافة ودرع متحدي الإعاقة، لتحتفظ الشركة بالدرع العام للسنة ١٩ على التوالي.

أكد "أمان" أن الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" تُولي اهتمامًا كبيرًا بأبنائها الرياضيين، وتوفر لهم كل إمكانات النجاح، وترعاهم على أكمل وجه، لإيمانها بأهمية الرياضة في بناء عقول الشباب، ولما لها من تأثير إيجابي في غرس قيم الانتماء ونبذ التعصب، مشيرًا إلى أن الشركة لديها عدد كبير من الشباب والشابات الموهوبين في كل الألعاب الرياضية، بالاضافة الى رواد الشركة الرياضيين بالمراحل المختلفة بفرق فوق ال 35 و فرق فوق ال45​ عام​ ​ ويأتي ذلك فى إطار اهتمام الشركة بدعم فكرة ممارسة الرياضة​ للجميع والمحافظة على الصحة العامة، التى أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعا إلى ضرورة ممارسة الرياضة ودعم وتشجيع الرياضة بكل مجالاتها.

وأشار هانى أمان العضو المنتدب إلى أن مجلس إدارة الشركة​ ​ و 13 ألف عامل بالشركة الشرقية ايسترن كومبانى يهدون الدرع لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أطلق فكرة الرياضة للجميع وإقامة أولمبياد دورى الشركات كل عام​ انطلقت البطولة بالمدينة الرياضية ببورسعيد بحضور د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذي أوقد شعلة البطولة في إشارة لانطلاقها من مدينة الأمل عزبة الهجانة سابقآ وحملت شعلة البطولة النجمة فريال أشرف الحاصلة على ذهبية الكاراتيه في أولمبياد طوكيو، وضمت​١٢٦ لعبة رياضية، وقد أصبحت البطولة علامة مميزة للرواج الرياضي وانتعاش الحركة السياحية والتجارية للمدينة.

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