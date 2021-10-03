Advertisements

كوريا الشمالية تنتقد اجتماع مجلس الأمن بشأن تجاربها الصاروخية الأخيرة

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 05:43 م
بوابة الفجر
أ ش أ
انتقدت كوريا الشمالية اليوم الأحد مجلس الأمن الدولي لعقده اجتماع طارئ حول أحدث تجارب بيونج يانج الصاروخية، متهمة الدول الأعضاء بالتلاعب بقنبلة موقوتة على حد وصفها.

وذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية أن بيونج يانج قد أعلنت أمس الأول (الجمعة) أنها أطلقت صاروخا مضادا للطائرات بنجاح في أحدث حلقة من سلسلة التجارب التي تجريها كوريا الشمالية.

وفي سبتمبر المنصرم، أطلقت كوريا الشمالية ما أسمته ب"صاروخ كروز بعيد المدى" كما اختبرت في وقت سابق من هذا الإسبوع ما وصفته بمركبة انزلاقية تفوق سرعتها سرعة الصوت والتي قال جيش كوريا الجنوبية إنها تبدو في المراحل الأولى من التطوير.

وقد دفعت هذه الاختبارات الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع طارئ بشأن كوريا الشمالية يوم الجمعة الماضي دعت إليه الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا.

وأثار هذا الاجتماع غضب بيونج يانج الذي وصفته بأنه "تعد على سيادتها واستفزاز خطير".

أخبار تهمك

الأهلي يكلف عبد الحفيظ بإنهاء أزمة أجايي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

الاتحاد السكندري يعرض نجميه للبيع

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - تعرف على حقيقة خناقة عبدالحفيظ ونجم الأهلي

منذ يوم

نجم الأهلي يبلغ الإدارة برغبته في الرحيل ويريد فسخ تعاقده

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أفشة يتخذ قرارًا مفاجئا بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

منذ 37 دقيقة

عاجل.. التشكيل الرسمي لقمة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ ساعة و نصف

بن شرقي يصدم الزمالك ويرفض تجديد عقده

منذ أقل من ساعتين

تطور في مستقبل كومان مع برشلونة

منذ أقل من ساعتين

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ أقل من ساعتين

رضا عبد العال يصدم عبد الله السعيد بتصريح مثير

منذ حوالي 9 ساعات

في وجود ميسي.. رين يهين باريس سان جيرمان

منذ حوالي 3 ساعات

قرار صادم.. بن شرقي يكرر سيناريو ساسي مع الزمالك

منذ ساعة و 11 دقيقة

خاص.. لجنة التخطيط تعترض على قرار الخطيب تجاه موسيماني

منذ يوم

أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة إسبانيول

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. نجاة نور محمود من الموت

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - قرار ثوري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 19 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:32 م

عاجل.. أفشة يتخذ قرارًا مفاجئا بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

قرار صادم.. بن شرقي يكرر سيناريو ساسي مع الزمالك

04:58 م

عاجل.. التشكيل الرسمي لقمة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

04:34 م

نجم الأهلي يبلغ الإدارة برغبته في الرحيل ويريد فسخ تعاقده

01:27 م

رضا عبد العال يصدم عبد الله السعيد بتصريح مثير

09:31 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements