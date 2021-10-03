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مقترح برلماني لتدريس مادة الثقافة الغذائية بالمدارس

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 05:47 م
النائبة مايسة عطوة
النائبة مايسة عطوة
عبداللطيف هيبة
أعلنت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، عن تقدمها باقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن تدريس مادة "الثقافة الغذائية في المدارس"، وإعداد كوادر تعليمية قادرة على تدريس التربية الصحية والغذائية كمادة بالمدارس الابتدائية والاعدادية، باعتبار الحق فى الغذاء والصحة حق من حقوق الإنسان

وقالت "عطوة" فى طلبها إن الغذاء يمثل حقا من حقوق الإنسان، وهو من بين أهم العوامل البيئية أثرا على حياة الإنسان، إذ يأتي في مقدمة ما يجب على الأسرة أن توفره لأفرادها، والتغذية الجيدة للفرد ضرورية للنمو والتطور وصيانة ما يتلف من أنسجته وخلاياه ومقاومة المرض والعدوى وارتفاع قدرته على العمل والإنتاج.

وتابعت: فان التربية الصحية والغذائية والاهتمام بالسلوك الصحي السليم للتلاميذ يعتبر هدف أساسي من أهداف التدريس في جميع المقررات بصفة عامة وتدريس العلوم والاقتصاد المنزلي بصفة خاصة ومحورًا أساسيًا عند إعدادهما، انطلاقًا من ركيزة رئيسية تقوم عليها عمليات تطوير التعليم والمتعلقة بالتنمية البشرية والتي تعتبر دالة للتنمية الشاملة في كافة المجالات وأمرا حتميًا لبناء وأعداد جيل واع صحيًا وقادرًا على اتخاذ القرارات الصحية المناسبة للمحافظة على حياته ووقايتها وخاصة المتعلقة بالتغذية.

وأكملت عضو مجلس النواب: "وقد أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مبادرة رئاسية لعلاج أمراض سواء التغذية للأطفال واهتمام الدولة بالتغذية السليمة للأطفال، من خلال تثبيت الثقافة الغذائية والعادات الصحية السليمة حياة أكثر نشاطا، كما اطلق الرئيس أيضا المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأنميا والسمنة والتقزم لطلاب المدارس تحت شعار "100 مليون صحة"، لضمان حصول كل طالب على العناصر الغذائية اللازمة لحالته الصحية.

كما شهد الرئيس افتتاح مصنع توزيع الوجبات الغذائية على المدارس متابعا بنفسه تحديد عناصر الوجبات المدرسية التى ستنتجها شركة "سايلو فودز"، أحد الأذرع القوية لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، وذلك وفقًا للمحدادات الصحية لمختلف الفئات العمرية من طلاب المدارس.

واقترحت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أن تقوم وزارة التربية والتعليم بادراج مادة " الثقافة الغذائية في المدارس" كمادة تدرس بمراحل التعليم الابتدائي والاعدادي، بالاضل إلى إعداد الوزارة خطة تدريب لاعداد كوادر تعليمية قادرة على تدريس التربية الصحية والغذائية كمادة بالمدارس الابتدائية والاعدادية، باعتبار الحق فى الغذاء والصحة حق من حقوق الإنسان.

كما نقترح أن تنشأ الوزارة مراكز تعليمية متخصصة فى هذا المجال.

الكلمات المفتاحية

مجلس النواب النائبة مايسة عطوة المدارس الرئيس السيسي الثقافه الغذائية

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