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محافظ البحيرة: تنفيذ ٥٤ مشروعا رياضيا ضمن حياة كريمة (فيديو)

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 05:48 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
إسلام أمين
https:youtu.be3oxc0DdtvtU

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أنه تم تنفيذ عدد ٥٤ مشروعا رياضيا من أصل ١٦٠ مشروع ضمن مبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصري، مشيرا إلى أن جولة وزير الشباب والرياضة تأتي في إطار الحرص على تفقد جميع المنشآت الشبابية والرياضية ومتابعة مدى تطويرها، مما يسهم في إعداد الشباب بدنيًا وفكريًا وينمي قدراتهم ويعمل على تزويدهم بالمهارات المختلفة، فضلًا عن استثمار أوقات فراغهم وطاقاتهم وتوجيهها لصالح المجتمع، والذى ينعكس بدوره بالايجاب على الشباب مما يعود بالنفع على الوطن بشكل.

محافظ بالبحيرة ووزير الشباب والرياضة 
جاء ذلك عقب جولته بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حيث افتتحا الملعب الخماسي لكرة القدم بنادى الصيد بوادى النطرون، وتابعا عدد من العروض التي قدمها براعم واشبال النادي في رياضة الكاراتيه والكونغ فو والتايكوندو وكرة القدم، وأشادا بمستوى التدريب ومهارات الشباب والنشء، كما افتتح ميدان الرماية الجديد "تراب، اسكيت".

افتتاح مراكز شباب
 كما افتتحا مبنى مركز شباب قرية بيبان بكوم حمادة، الذي تم تطويره بمبلغ ١.٢ مليون جنيه، حيث اشتملت الأعمال إعادة تأهيل المبنى وتطوير صالة الجيم وتوريد آلات رياضيه حديثة وتجهيز قاعة ندوات ومؤتمرات وصالة تنس الطاولة بالإضافة إلى المكتبة ودورات المياه، وكذا أعمال تنفيذ حمام سباحة نصف أوليمبى بنظام الطرح الاستثماري بمركز شباب مدينة كوم حمادة بتكلفة حوالي ٤.٥ مليون جنيه.

الكلمات المفتاحية

وزير الرياضة محافظ البحيرة حياة كريمة

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