"الصحة": توريد 1510 سيارة إسعاف صديقة للبيئة من ألمانيا.. نوفمبر المقبل (فيديو)

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن زيارة وزيرة الصحة لألمانيا الهدف منها توريد 2510 سيارة إسعاف وعيادات متنقلة بتكلفة تتجاوز 3 مليار جنيه؛ لخدمة المواطنين بالقرى ضمن مبادرة "حياة كريمة".



وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "أخبار TEN" المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأحد، أنه تم الاتفاق على خطة التوريد بالكامل، وسيتم البدء في التوريد نوفمبر المقبل بحيث يتم توريد 1510 سيارة حتى منتصف العام 2022، مع توريد 1000 سيارة أخرى بداية من 2023، منوهًا بأنه تم الاتفاق على توريد سيارات بمحركات متطورة صديقة للبيئة والتي تعتبر مصر أول دولة تستخدمها بعد ألمانيا.



وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، أن تم الاتفاق على خطة الصيانة وتوفير وحدات صيانة ودعم فني متنقل لزياد العمر الافتراضي للسيارات، موضحًا أن مستشار الرئيس للصحة الدكتور عوض تاج الدين، شدد على ضرورة استدامة ضمان توفير قطع الغيار بأسعار مناسبة.