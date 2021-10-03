Advertisements

أول قرار رسمي من الأهلي ضد محمد شريف بعد استبعاده من قائمة المنتخب

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 05:57 م
محمد شريف
محمد شريف
علي نبوي

 

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح محمد شريف، لاعب الفريق، راحة ٣ أيام من التدريبات الجماعية، بعد خروجه من قائمة المنتخب التي تخوض لقاءي ليبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢.

 

وحرص الجهاز الفني على منح محمد شريف راحة من التدريبات، فيما شهد مران الأهلي اليوم مشاركة محمد مجدي أفشة بناء على رغبته، كما شارك حسين الشحات في التدريبات، بعد خضوعه لفحص طبي قبل انطلاق المران للتأكد من تعافيه بشكل تام.

 

وكان الشحات قد اشتكى من إجهاد في العضلة الضامة، وخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي.

 

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين التي استمرت لمدة ٣ أيام، واشتمل المران على جانب بدني خفيف وتدريبات الكرة.

 

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، محاضرة نظرية مع اللاعبين داخل ملعب التتش قبل انطلاق المران للحديث عن تحديات المرحلة المقبلة.

 

كما خاض حراس مرمى الأهلي تدريباتهم تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.

 

يذكر أن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قد منح اللاعبين راحة سلبية لمدة ثلاثة أيام عقب المباراة الودية التي خاضها الفريق الأسبوع الماضي أمام فريق الغابة، وفاز فيها بسبعة أهداف دون مقابل على ملعب التتش بالجزيرة.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر التي تقام يوم ١٦ أكتوبر الجاري، في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.

الكلمات المفتاحية

ملعب التتش بالجزيرة محمد شريف محمد افشة الفجر الاهلي اخبار الاهلي

أخبار تهمك

في وجود ميسي.. رين يهين باريس سان جيرمان

منذ حوالي 3 ساعات

قرار صادم.. بن شرقي يكرر سيناريو ساسي مع الزمالك

منذ ساعة و 9 دقيقة

الأهلي يكلف عبد الحفيظ بإنهاء أزمة أجايي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

الاتحاد السكندري يعرض نجميه للبيع

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. التشكيل الرسمي لقمة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ ساعة و نصف

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ أقل من ساعتين

عاجل - تعرف على حقيقة خناقة عبدالحفيظ ونجم الأهلي

منذ يوم

رضا عبد العال يصدم عبد الله السعيد بتصريح مثير

منذ حوالي 9 ساعات

تطور في مستقبل كومان مع برشلونة

منذ أقل من ساعتين

بن شرقي يصدم الزمالك ويرفض تجديد عقده

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي يبلغ الإدارة برغبته في الرحيل ويريد فسخ تعاقده

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. لجنة التخطيط تعترض على قرار الخطيب تجاه موسيماني

منذ يوم

أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة إسبانيول

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. نجاة نور محمود من الموت

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - قرار ثوري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أفشة يتخذ قرارًا مفاجئا بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

منذ 35 دقيقة

موضوعات متعلقة

موسيماني يحاضر لاعبي الأهلي في جلسة مطولة

فحص طبي لمحمد محمود في الأهلي

تفاصيل محاضرة موسيماني مع لاعبي الأهلي قبل المران

مران الأهلي| راحة سلبية لـ«الشناوي» اليوم بسبب كدمة في مباراة الطلائع

مفاجأة.. الأهلي يستعيد "النفاثة" أمام الإسماعيلي

مران الأهلي اليوم.. تصعيد حارس جديد وتقسيمة قوية بين اللاعبين

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:32 م

عاجل.. أفشة يتخذ قرارًا مفاجئا بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

قرار صادم.. بن شرقي يكرر سيناريو ساسي مع الزمالك

04:58 م

عاجل.. التشكيل الرسمي لقمة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

04:34 م

نجم الأهلي يبلغ الإدارة برغبته في الرحيل ويريد فسخ تعاقده

01:27 م

رضا عبد العال يصدم عبد الله السعيد بتصريح مثير

09:31 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements