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منذ 1988.. ريال مدريد يقترب من إحصائية سلبية على ملعب إسبانيول

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 05:58 م
ريال مدريد
ريال مدريد
نورهان حسن
انطلقت أحداث المباراة التي جمعت بين فريق ريال مدريد وفريق إسبانيول، والتي جاءت ضمن منافسات الجولة السابعة من الليجا.


وبدأت المباراة من ملعب "كورنيلا البرات" معقل إسبانيول، وذلك في تمام الساعة الرابعة والربع عصراً بتوقيت مصر.


وانتهى الشوط الأول من اللقاء بتقدم إسبانيول، بهدف نظيف دون رد من ريال مدريد، جاء في الدقيقة ال17 بأقدام دي توماس.


وانتقلت المباراة للشوط الثاني والذي يشهد حتى الآن تقدم إسبانيول، ولكن بهدفين مقابل هدف وحيد للملكي بأقدام كريم بنزيما.


ويذكر أن ريال مدريد وفقاً لما ذكره موقع "مستر شيب" لم يتمكن من تحقيق الفوز في مباراة بدأها اسبانيول بالتقدم على ملعبه.

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