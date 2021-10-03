عائشة عثمان تطرح ريميكس جديد برعاية العالمي danger

طرحت الفنانة والإعلامية التونسية عائشة عثمان، ريمكس جديد لأغنيتها الأولى "ما تيجي بقى نفرح"، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك بعد أن حققت الأغنية ما يقرب من ٥ ملايين مشاهدة على الفيديو كليب الذي طرحته منذ أقل من شهر.



وأكدت عائشة عثمان أنها تحمست لفكرة الريميكس بعد نجاح الأغنية، مضيفة أن أحد أشهر الديجيهات العالميين وهو "dj danger" هو الذي اقترح عليها تحويل الأغنية إلى ريميكس، وابدت سعادتها بإذاعة الأغنية عبر عدد من الاذاعات المصرية والعربية، موضحه أن تحويل الأغنية إلى ريميكس سيساهم في انتشارها بشكل أكبر، خاصة أن الموسيقى والألحان لهم ريتم وايقاع سريع يجذب الجمهور وخاصة من جيل الشباب، مؤكدو أن هناك ديجيهات عالمية أخرى ستقوم بعمل ريميكسات مختلفة للأغنية.



وكشفت عائشة أن الأغنية تضم اكثر من لحن مختلف يتواكب مع تطور المزيكا حول العالم ويتماشى مع كافة الأزواق الموسيقية.



يذكر أن أغنية "ما تيجي بقى نفرح" كلمات تامر حسين وألحان أحمد عبدالعزيز وتوزيع مدين،وميكسر ومكساج مهندس الصوت ياسر أنور، وقام بإخراج الكليب إبرام نشأت.



