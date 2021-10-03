المخرج أحمد خالد آمين: تجربة الخمس حلقات مرهقة.. وكمال أبو رية كوميدي في الحقيقة

قال المخرج أحمد خالد امين ان تجربة مسلسل الخمس حلقات صعبة ومرهقة على انك تصور ساعتين ونصف دارما في ثمانية أيام، واكثر ارهاقا للممثلين.



و أضاف خلال لقاءه مع الاعلامي دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس، الذي يذاع على شاشة الحياة، انه يقرأ السيناريو ويضع نفسه مكان المؤلف، ويتخيل المشاهد، وهشام إسماعيل ترك لى مساحة جيدة في السيناريو للابداع.



و تابع "أحمد" ان الفنانة فيدرا متميزة جدا، كانت دائما تحاسبني بالدقيقة، وهذا قريب لشخصيتها في المسلس لفهي سيدة عملية جدًا، والأستاذ كمال شخصية كوميدية جدًا في الحقيقة، وكان يشعر بالرعب كونه يمثل كوميدى، لكن مختلف وفوجئت بالاستاذ ك يأتي لى المونتاج يوميًا لكي يطمئن على العمل.