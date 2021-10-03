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بدء استقبال طلبات سفر المواطنين إلى الدول المحظورة للحالات الإنسانية

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 06:51 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، اليوم الأحد، بدء استقبال طلبات المواطنين الراغبين في السفر للدول المعلق السفر لها المعلنة سابقاً بسبب فيروس (كوفيد -19)؛ للحالات الإنسانية؛ وذلك من خلال منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر"، آلياً، دون الحاجة إلى مراجعة مقارها.

 

وأوضحت الجوازات، في بيان لها، أن الخدمة تتيح طلب تصاريح السفر للحالات التالية: الإقامة الدائمة في الخارج، وحالة وفاة قريب، ومواصلة مرافقة لمواطن يتلقى العلاج في الخارج، وللمتبرعين بالأعضاء من المواطنين لأقاربهم الذين يتلقون علاجاً في الخارج.

 

ودعت الجوازات، الراغبين في الاستفادة من الخدمة، إلى الدخول عبر منصة "أبشر" الإلكترونية، ثم اختيار "خدماتي"، ثم "الجوازات"، ثم "تواصل"، ثم اختيار قسم "تصاريح السفر الاستثنائية"، ثم اختيار الخدمة الرئيسة "تصاريح مغادرة المواطنين للدول المعلق السفر لها استثنائياً"، واختيار من الخدمة الفرعية إحدى الحالات المحددة، وفق الشروط الموضحة في الموقع.

الكلمات المفتاحية

حظر الدول المحظورة

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