جامعة جنوب الوادي: لن يدخل للحرم الجامعي أي طالب غير متلقي للقاح (فيديو)

كشف الدكتور يوسف الغرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، الاستعداد لمواجهة العام الدراسي الجديد، قائلا إن أكثر من 60% من المنتسبين للجامعة من أعضاء هيئة تدريس والفرق المعاونة والطلاب حصلوا على لقاح كورونا.



جامعة جنوب الوادي

وأشار "الغرباوي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "أخبار TeN" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، إلى أنهم بدأوا بتطعيم الطلاب الجدد، حيث يتم تطعيم الطالب أثناء إجراء الكشف الطبي، فضلا على أنهم اشترطوا أن يكون من بين أوراق التسكين بالمدينة الجامعية ورقة تشير إلى حصول الطالب على اللقاح.



العام الدراسي الجديد

وأضاف أنهم يعملون على الانتهاء من عملية التطعيم حتى يكون العام الدراسي حضوريا وبعيد عن أي أزمات، منوها إلى أنه لن يدخل للحرم الجامعي أي طالب غير متلقي للتطعيم.

