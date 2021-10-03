Advertisements

جامعة جنوب الوادي: لن يدخل للحرم الجامعي أي طالب غير متلقي للقاح (فيديو)

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 06:53 م
جامعة جنوب الوادي
جامعة جنوب الوادي
هدى عبدالرازق
كشف الدكتور يوسف الغرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، الاستعداد لمواجهة العام الدراسي الجديد، قائلا إن أكثر من 60% من المنتسبين للجامعة من أعضاء هيئة تدريس والفرق المعاونة والطلاب حصلوا على لقاح كورونا.

جامعة جنوب الوادي 
وأشار "الغرباوي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "أخبار TeN" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، إلى أنهم بدأوا بتطعيم الطلاب الجدد، حيث يتم تطعيم الطالب أثناء إجراء الكشف الطبي، فضلا على أنهم اشترطوا أن يكون من بين أوراق التسكين بالمدينة الجامعية ورقة تشير إلى حصول الطالب على اللقاح.

العام الدراسي الجديد
وأضاف أنهم يعملون على الانتهاء من عملية التطعيم حتى يكون العام الدراسي حضوريا وبعيد عن أي أزمات، منوها إلى أنه لن يدخل للحرم الجامعي أي طالب غير متلقي للتطعيم.

الكلمات المفتاحية

لقاح كورونا كورونا جامعة جنوب الوادي

أخبار تهمك

عاجل - تعرف على حقيقة خناقة عبدالحفيظ ونجم الأهلي

منذ يوم

عاجل - قرار ثوري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 21 ساعة

أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة إسبانيول

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. لجنة التخطيط تعترض على قرار الخطيب تجاه موسيماني

منذ يوم

ترتيب الدوري الإسباني بعد خسارة ريال مدريد أمام إسبانيول

منذ ساعة و 10 دقيقة

ريال مدريد يتكبد الخسارة الأولى هذا الموسم على يد إسبانيول

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. الأهلي يستعيد صفقة الموسم

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. نجاة نور محمود من الموت

منذ حوالي 19 ساعة

أول قرار رسمي من الأهلي ضد محمد شريف بعد استبعاده من قائمة المنتخب

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أفشة يتخذ قرارًا مفاجئا بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

منذ ساعتين و 5 دقيقة

رضا عبد العال يصدم عبد الله السعيد بتصريح مثير

منذ حوالي 10 ساعة

قرار صادم.. بن شرقي يكرر سيناريو ساسي مع الزمالك

منذ ساعتين و 39 دقيقة

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. التشكيل الرسمي لقمة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ حوالي 3 ساعات

الاتحاد السكندري يعرض نجميه للبيع

منذ حوالي 12 ساعة

نجم الأهلي يبلغ الإدارة برغبته في الرحيل ويريد فسخ تعاقده

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

بعد أزمة الكشف الطبي.. رئيس جنوب الوادي لطالب الـ99%: "أهلا بك في كلية الطب"

بعد أزمة الكشف الطبي.. رئيس جامعة جنوب الوادي يستقبل أحمد هاني لتهنئة بدخول كلية الطب

بدء تسكين الطلاب بالمدن الجامعية بجامعة جنوب الوادى

غرباوي: لن نسمح بدخول أي طالب دون ارتداء الكمامة

رئيس جامعة طنطا: حملات متنقلة للتطعيم بلقاح كورونا (صور)

التعليم العالي: تطعيم 80% من العاملين وأعضاء التدريس (فيديو)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:32 م

عاجل.. أفشة يتخذ قرارًا مفاجئا بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

عاجل.. الأهلي يستعيد صفقة الموسم

06:29 م

ترتيب الدوري الإسباني بعد خسارة ريال مدريد أمام إسبانيول

06:27 م

رضا عبد العال يصدم عبد الله السعيد بتصريح مثير

09:31 ص

قرار صادم.. بن شرقي يكرر سيناريو ساسي مع الزمالك

04:58 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements