الكشف على 8778 مواطنا عبر القوافل الطبية في شهر سبتمبر بسوهاج





صحة سوهاج

وأشارت الدكتورة سحر عواجة مدير إدارة القوافل بمديرية الصحة بسوهاج أن القوافل الطبية ضمت تخصصات الباطنة - الأطفال - الأسنان - أمراض النساء - الجراحة العامة – الأنف والأذن - تنظيم الأسرة ومعمل تحاليل طبية.



الكشف على 8778 مواطنا بسوهاج

وأوضحت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة أنه تم توقيع الكشف الطبي وتقديم الخدمات الصحية والتحاليل على 8778 مواطنا من مواطني القرى ترددوا على العيادات في التخصصات المختلفة وتم الكشف عليهم وصرف العلاج المناسب وكذلك إجراء العديد من التحاليل اللازمة حسب كل حالة.



وقالت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج إنه يتم تقديم الخدمات الطبية بالمجان لأهالينا من المرضى وخاصة في المناطق النائية بالمحافظة وفق خطة القوافل العلاجية لوزارة الصحة والسكان والوصول لأهالينا في كل القرى بالمحافظة.



كما أشارت إلى أنه تم التشديد على اتباع سياسات مكافحة العدوى وتطبيق الإجراءات الاحترازية مشيرة الى أنه يتم تقديم توعية صحية وتثقيف صحي لأهالي القري لتوعيتهم وتثقيفهم خلال فتره القافلة.



نظمت مديرية الصحة بسوهاج تحت إشراف الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، عددا من القوافل الطبية بقري محافظة سوهاج في العديد من التخصصات الطبية الأساسية لتقديم الخدمات الطبية العلاجية مجانا للمرضى وذلك وفق لخطة مديرية الصحة والإدارة العامة للقوافل الطبية بوزارة الصحة خلال شهر سبتمبر 2021.