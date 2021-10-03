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التعليم العالي: نحو ربع مليون طالب سجلوا في تنسيق المرحلة الثالثة

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 06:53 م
عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي
عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي
داليا الحسين
قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن تقليل الاغتراب لطلاب الجامعات بدأ اليوم ومستمر لمدة 3 أيام، مشيرا إلى أن مكتب التنسيق يحاول الاستجابة إلكترونيا لأكبر عدد ممكن من الطلاب المتقدمين لتقليل الاغتراب، وفقا لمجموع الطلاب.

تقليل الاغتراب 
وأضاف عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد " أن تقليل الاغتراب يستهدف تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، والتسهيل على أولياء الأمور، لافتا إلى أن الوزارة أتاحت لطلاب المرحلتين الأولى والثانية إمكانية الاستفادة من تقليل الاغتراب خلال المرحلة الثالثة، فضلا عن إتاحة الفرص للطلاب المستنفدين رغباتهم خلال المرحلة الثالثة.

التعليم العالي
نوه المتحدث باسم وزارة التعليم العالي بإتاحة الفرص لشهادات المعادلة للاستفادة من تقليل الاغتراب، مشيرا إلى تسجيل ما يقرب من ربع مليون طالب خلال المرحلة الثالثة.

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خلال ساعات.. نتيجة تقليل الاغتراب عبر هذا الرابط

التعليم العالي: فتح المرحلة الثالثة للتنسيق بعد انتهاء فترة تقليل الاغتراب

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