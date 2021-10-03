وزير الشباب يتفقد مبادرة "ألف بنت ألف حلم" في البحيرة (صور)

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بزيارة لمركز ومدينة أبو المطامير، قاما خلالها بافتتاح حمام السباحة النصف أوليمبي بنظام الطرح الاستثماري بمركز شباب أبو المطامير على مساحة ٨٠٠ متر مربع وبتكلفة ٤ مليون، كما افتتحا الحديقة المقامه بالمركز على مساحة ٦٠٠ متر مربع وتضم كافية ومطعم.



وزير الرياضة ومحافظ البحيرة

وتابعا فعاليات وزارة الشباب والرياضة والإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، ضمن مبادرة ابدأ بنفسك، والتى تضمنت اللقاءات الرياضية للفتيات خماسي كرة القدم تحت شعار "ألف بنت ألف حلم، ألعاب للفتيات، لياقتي مهارتي" ومشروع الرياضة من أجل التنمية للفتيات والمشروع القومى لرياضة المرأة والفتاة، وتابعا بعض العروض الرياضية التى قدمها الشباب والنشء من أبناء المركز، ثم قام الوزير والمحافظ بتفقد المنشآت المنفذة في إطار مبادرة "حياة كريمة" بمركز شباب زاوية صقر.



محافظة البحيرة

جاء ذلك خلال جولتهما بمحافظة البحيرة على مدار اليوم، حيث افتتحا الملعب الخماسي لكرة القدم بنادى الصيد بوادى النطرون، وتابعا عدد من العروض التي قدمها براعم وأشبال النادي في رياضة الكاراتيه والكونغ فو والتايكوندو وكرة القدم وأشاد وبمستوى التدريب ومهارات الشباب والنشء، كما قاما بافتتاح ميدان الرماية الجديد "تراب، اسكيت".



كما قاما بافتتاح مبني مركز شباب قرية بيبان بكوم حمادة، الذي تم تطويره بمبلغ ١.٢ مليون جنيه، حيث اشتملت الأعمال إعادة تأهيل المبنى وتطوير صالة الجيم وتوريد آلات رياضية حديثة وتجهيز قاعة ندوات ومؤتمرات وصالة تنس الطاولة بالإضافة إلى المكتبة ودورات المياه، وكذا أعمال تنفيذ حمام سباحة نصف أوليمبى بنظام الطرح الاستثماري بمركز شباب مدينة كوم حمادة بتكلفة حوالي ٤.٥ مليون جنيه.