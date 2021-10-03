"التعليم العالي": شهادة التطعيم شرط لدخول الجامعة (فيديو)

نفى الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، ما تردد حول تأثير الجامعات الأهلية على نظيرتها الخاصة، كون التنسيق مختلف تماما، معلقًا: "بعض الجامعات الخاصة استكفت بأعداد الطلاب ولديها قوائم انتظار، والوضع ذاته مع الجامعات الأهلية".



وحول التطعيم ضد كورونا، قال "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد" إن الوزارة أتاحت أكثر من 300 نقطة تطعيم في الجامعات، مع انتشار فرق التوعية، إضافة إلى إتاحة وزارة الصحة إمكانية تطعيم طلاب الجامعات عبر مراكز الشباب، مؤكدا أن العملية التعليمية ستكون بشكلها النظامي التقليدي.



وناشد المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، الطلاب بالتأكد من اعتماد الجامعات الخاصة، قبل التقدم لها وذلك من خلال موقع المجلس الأعلى للجامعات، مشددا على أن الجامعات ستشترط تقديم الطلاب شهادة التطعيم للحضور بالجامعة أو الإقامة بالمدن الجامعية.





