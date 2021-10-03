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موعد مباراة بيراميدز وعزام يونايتد في الكونفدرالية الإفريقية والقناة الناقلة

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 06:58 م
بيراميدز
بيراميدز
أمل الحلفاوي

 

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، نظيره عزام يونايتد، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

 

وتقام مباراة الذهاب التي سوف تجمع بين فريقي بيراميدز وعزام يونايتد التنزاني، يوم السبت الموافق السادس عشر من شهر أكتوبر الجاري.

 

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، والثالثة بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة بتوقيت أبوظبي.

 

بينما يواجه بيراميدز نظيره الفريق التنزاني، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، يوم الجمعة الموافق الثاني والعشرين من شهر أكتوبر الجاري.

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