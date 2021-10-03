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تدفقات الأجانب الصافية بالأسهم السعودية ترتفع لـ4.54 مليار دولار في 9 أشهر

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 07:00 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

كثف المستثمرون الأجانب عمليات الشراء في سوق الأسهم السعودية "تداول" بنهاية شهر سبتمبر/ أيلول 2021، لترتفع تدفقاتهم في السوق خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

 

وضخ المستثمرون الأجانب تدفقات صافية بالأسهم السعودية، وفقا لإحصائية أعدها "مباشر" تستند للتقارير الشهرية الصادرة عن مجموعة تداول السعودية "تداول"، بقيمة 17.01 مليار ريال (4.54 مليار دولار) في أول 9 أشهر من العام 2021.

 

وزادت تدفقات الأجانب الصافية بالأسهم السعودية ضمن السوق الرئيسية بنسبة 14.15% خلال الأشهر الـ 9 الأولى من عام 2021، وبزيادة قيمتها 2.11 مليار ريال (562.3 مليون دولار) عن التدفقات في الفترة المماثلة من العام 2020؛ والبالغة 14.9 مليار ريال (3.97 مليار دولار).

 

وسجل شهر أبريل/ نيسان أعلى مستوى لصافي مشتريات الأجانب بالأسهم السعودية ضمن السوق الرئيسية خلال العام الجاري؛ بواقع 3.68 مليار ريال (980.07 مليون دولار)، يليه شهر مارس/ آذار بقيمة 3.52 مليار ريال (938.84 مليار دولار).

 

وقفزت التدفقات خلال شهر سبتمبر/ أيلول بنسبة 236.3% على أساس سنوي، لتبلغ 1.44 مليار ريال (383.36 مليون دولار)، مقابل 427.52 مليون ريال (114 مليون دولار) مشتريات صافية في الشهر المماثل من العام الماضي.

 

ونفذ المستثمرون الأجانب عمليات شراء إجمالية بقيمة 134.56 مليار ريال (35.88 مليار دولار) في أول 9 أشهر من عام 2021، مقارنة مع مشتريات قيمتها 111.78 مليار ريال (29.81 مليار دولار) في الفترة المماثلة من عام 2020، بزيادة نسبتها 20.4% وبما يعادل 22.77 مليار ريال (6.07 مليار دولار).

 

فيما، بلغت مبيعات المستثمرين الأجانب 117.55 مليار ريال (31.35 مليار دولار) في أول 9 أشهر من عام 2021، مقابل 96.88 مليار ريال (25.84 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي، بزيادة 21.3%.

 

وعلى مستوى ملكية الأجانب بسوق الأسهم السعودية، سجلت ارتفاعا ملحوظا بنهاية شهر سبتمبر/ أيلول 2021 على أساس سنوي، لترتفع بنسبة 52%، وبزيادة قيمتها 102.23 مليار ريال (27.26 مليار دولار) عن قيمتها في نهاية الشهر ذاته من العام الماضي.

 

ووصلت قيمة الأسهم المملوكة للأجانب في السوق الرئيسية لـ"تداول" إلى 298.8 مليار ريال (79.68 مليار دولار)، مقابل 196.57 مليار ريال (52.42 مليار دولار) في نهاية سبتمبر/ أيلول من عام 2020.

 

وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الأجانب بنسبة 43.4% خلال أول 9 أشهر من عام 2021، وبزيادة تعادل 90.47 مليار ريال (24.13 مليار دولار) عن قيمتها في نهاية العام الماضي والبالغة 208.34 مليار ريال (55.56 مليار دولار).

 

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