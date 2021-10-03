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توتنهام يفوز على أستون فيلا بثنائية في الدوري الإنجليزي

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 07:00 م
توتنهام
توتنهام
وكالات
عاد فريق توتنهام هوتسبير إلى سكة الانتصارات بعد 3 هزائم متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث تغلب على أستون فيلا بهدفين لهدف في لقاء الجولة السابعة التي احتضنه اليوم الأحد ملعب توتنهام هوتسبير.

وافتتح التسجيل لأصحاب الأرض بيير اميل هوبيرج في (ق27)، وتعادل الضيوف في (ق67) عن طريق أولي واتكينز، وأحرز الهدف الثاني للسبيرز ماثيو تارجيت بالخطأ في مرماه في (ق71).

ومر فريق المدرب البرتغالي نونو سانتو بفترة غير جيدة على المستوى المحلي، حيث خسر في الثلاث جولات الماضية بعد انتصاره في أول 3 جولات.


وبانتصار اليوم الأحد رفع «السبيرز» رصيده إلى النقطة الـ12 محتلا المركز الـ8 في جدول الترتيب، بينما توقف رصيد أستون فيلا عند النقطة الـ10 في المركز الـ10.

وتعادل ليستر سيتي مع كريستال بالاس بهدفين لمثلهما في اللقاء الذي احتضنه ملعب (سيلهرست بارك) لحساب الجولة نفسها.

وتقدم للضيوف كيليتشي إيهياناتشو في (ق31)، وأضاف جيمي فاردي الهدف الثاني في (ق37)، وقلص الفارق لأصحاب الأرض ميشال أوليس في (ق61)، وجاء هدف التعادل عن طريق جيفري شلوب في (ق72).

ورفع ليستر سيتي رصيده إلى النقطة الـ8 في المركز الـ13، بينما رفع كريستال بالاس رصيده إلى النقطة الـ7 في المركز الـ14.

ويواصل الصاعد حديثاً، فريق برينتفورد، عروضه الرائعة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تغلب مع العنيد وست هام يونايتد في ملعب (لندن الأولمبي) بهدفين لهدف.

وتقدم لبرينتفورد بريان مبيومو في (ق21)، وتعادل لأصحاب الأرض جارود بوين في (ق80)، وأحرز هدف انتصار الضيوف يوان ويسا في (ق94).

ورفع برينتفورد رصيده إلى النقطة الـ12 محتلاً المركز الـ7، بينما توقف رصيد وست هام عند النقطة الـ11 في المركز الـ9 بجدول الترتيب.

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توتنهام يفوز على أستون فيلا الغل الدوري الإنجليزي

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