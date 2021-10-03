السيطرة على حريق بمقلب قمامة في مقابر بورسعيد

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب في «مقلب قمامة» بمنطقة مقابر بورسعيد خلف باب رقم 3، نطاق حي الزهور.



دفعت الحماية المدنية ببورسعيد بـ فريق إطفاء بقيادة العقيد هاني المهدي رئيس وحدة الإطفاء، وشارك في إخماد الحريق سيارتين، وتمت السيطرة على النيران وتبريد موقع الحريق بعد دقائق من وصول القوات.



وتلقى اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد بلاغًا بالحادث ووجه على الفور بتشكيل فريق بحث، للوقوف على ملابسات الحادث، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، على أن تتولى النيابة العامة التحقيق.





