Advertisements

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد الإثنين

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 07:04 م
حالة الطقس
حالة الطقس
مارينا بشارة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، عن حالة الطقس ليوم غد الإثنين، حيث تشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة علي كافة الأنحاء.

تحذيرات عاجلة للمواطنين
وحذرت الهيئة في بيان، المواطنين من شبورة مائية صباحًا، حيث يمكن أن تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

البلاد تتأثر بمنخفض الهندي الموسمي
وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهندي الموسمي مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس.

طقس غدًا الإثنين
وأوضحت، أن البلاد تشهد غدا الإثنين، طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، وحار علي جنوب الصعيد فيما يكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الإثنين ليلا، طقس لطيف علي كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية غدًا الإثنين
وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، غدًا الإثنين، حيث تشهد البلاد نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع والرياح السطحية شمالية غربية أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون من معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا الإثنين
وعن درجات الحرارة، غدا الاثنين:  القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة.

الكلمات المفتاحية

هيئة الأرصاد نشرة الأرصاد درجات الحرارة الطقس الأرصاد

أخبار تهمك

عاجل - تعرف على حقيقة خناقة عبدالحفيظ ونجم الأهلي

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يستعيد صفقة الموسم

منذ ساعة

أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة إسبانيول

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يتكبد الخسارة الأولى هذا الموسم على يد إسبانيول

منذ ساعة و 19 دقيقة

نجم الأهلي يبلغ الإدارة برغبته في الرحيل ويريد فسخ تعاقده

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. التشكيل الرسمي لقمة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجاة نور محمود من الموت

منذ حوالي 19 ساعة

رضا عبد العال يصدم عبد الله السعيد بتصريح مثير

منذ حوالي 10 ساعة

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 3 ساعات

قرار صادم.. بن شرقي يكرر سيناريو ساسي مع الزمالك

منذ ساعتين و 35 دقيقة

ترتيب الدوري الإسباني بعد خسارة ريال مدريد أمام إسبانيول

منذ ساعة و 6 دقيقة

خاص.. لجنة التخطيط تعترض على قرار الخطيب تجاه موسيماني

منذ يوم

الاتحاد السكندري يعرض نجميه للبيع

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أفشة يتخذ قرارًا مفاجئا بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

منذ ساعتين

أول قرار رسمي من الأهلي ضد محمد شريف بعد استبعاده من قائمة المنتخب

منذ أقل من ساعتين

عاجل - قرار ثوري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

حفاظًا على صحتكم.. بيان تحذيري من الأرصاد بشأن طقس الاثنين

"الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس الاثنين.. وتوجه تحذيرات للمواطنين

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس اليوم

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد الإثنين

بيان من الأرصاد بشأن طقس غدا الثلاثاء

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا الاثنين

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:32 م

عاجل.. أفشة يتخذ قرارًا مفاجئا بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

عاجل.. الأهلي يستعيد صفقة الموسم

06:29 م

ترتيب الدوري الإسباني بعد خسارة ريال مدريد أمام إسبانيول

06:27 م

رضا عبد العال يصدم عبد الله السعيد بتصريح مثير

09:31 ص

قرار صادم.. بن شرقي يكرر سيناريو ساسي مع الزمالك

04:58 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements