بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد الإثنين

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، عن حالة الطقس ليوم غد الإثنين، حيث تشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة علي كافة الأنحاء.



تحذيرات عاجلة للمواطنين

وحذرت الهيئة في بيان، المواطنين من شبورة مائية صباحًا، حيث يمكن أن تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.



البلاد تتأثر بمنخفض الهندي الموسمي

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهندي الموسمي مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس.



طقس غدًا الإثنين

وأوضحت، أن البلاد تشهد غدا الإثنين، طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، وحار علي جنوب الصعيد فيما يكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية.



وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الإثنين ليلا، طقس لطيف علي كافة الأنحاء.



الظواهر الجوية غدًا الإثنين

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، غدًا الإثنين، حيث تشهد البلاد نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع والرياح السطحية شمالية غربية أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون من معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.



درجات الحرارة غدا الإثنين

وعن درجات الحرارة، غدا الاثنين: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة.