Advertisements

بيان تفصيلي من الأرصاد بشأن حالة الطقس الأسبوع المقبل

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 07:08 م
حالة الطقس - أرشيفية
حالة الطقس - أرشيفية
شيماء حسن
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم الأحد، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة على جميع محافظات الجمهورية، بداية من غدًا الاثنين وحتى يوم الجمعة المقبل 8 أكتوبر الجاري.

وتستعرض بوابة "الفجر" الإخبارية، تفصيل حالة الطقس، بحسب ما أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية حسب الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

حالة الطقس نهارًا:

يسود خلال الأيام المقبلة طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية 

شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس ليلًا:

مائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

الظواهر الجوية:

الشبورة المائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

نشاط للرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة مما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة ليلًا.
بيان تفصيلي من الأرصاد بشأن حالة الطقس الأسبوع المقبل
بيان تفصيلي من الأرصاد بشأن حالة الطقس الأسبوع المقبل

الكلمات المفتاحية

هيئة الارصاد الجوية طقس الاسبوع المقبل درجات الحرارة حالة الطقس الاسبوع المقبل بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة إسبانيول

منذ حوالي 4 ساعات

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. لجنة التخطيط تعترض على قرار الخطيب تجاه موسيماني

منذ يوم

عاجل.. أفشة يتخذ قرارًا مفاجئا بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

منذ ساعتين و 5 دقيقة

قرار صادم.. بن شرقي يكرر سيناريو ساسي مع الزمالك

منذ ساعتين و 39 دقيقة

أول قرار رسمي من الأهلي ضد محمد شريف بعد استبعاده من قائمة المنتخب

منذ أقل من ساعتين

ريال مدريد يتكبد الخسارة الأولى هذا الموسم على يد إسبانيول

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. الأهلي يستعيد صفقة الموسم

منذ ساعة و 8 دقيقة

رضا عبد العال يصدم عبد الله السعيد بتصريح مثير

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. التشكيل الرسمي لقمة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ حوالي 3 ساعات

ترتيب الدوري الإسباني بعد خسارة ريال مدريد أمام إسبانيول

منذ ساعة و 10 دقيقة

نجم الأهلي يبلغ الإدارة برغبته في الرحيل ويريد فسخ تعاقده

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - قرار ثوري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - تعرف على حقيقة خناقة عبدالحفيظ ونجم الأهلي

منذ يوم

الاتحاد السكندري يعرض نجميه للبيع

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. نجاة نور محمود من الموت

منذ حوالي 19 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:32 م

عاجل.. أفشة يتخذ قرارًا مفاجئا بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

عاجل.. الأهلي يستعيد صفقة الموسم

06:29 م

ترتيب الدوري الإسباني بعد خسارة ريال مدريد أمام إسبانيول

06:27 م

رضا عبد العال يصدم عبد الله السعيد بتصريح مثير

09:31 ص

قرار صادم.. بن شرقي يكرر سيناريو ساسي مع الزمالك

04:58 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements