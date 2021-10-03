بيان تفصيلي من الأرصاد بشأن حالة الطقس الأسبوع المقبل

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم الأحد، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة على جميع محافظات الجمهورية، بداية من غدًا الاثنين وحتى يوم الجمعة المقبل 8 أكتوبر الجاري.





وتستعرض بوابة "الفجر" الإخبارية، تفصيل حالة الطقس، بحسب ما أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية حسب الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





حالة الطقس نهارًا:





يسود خلال الأيام المقبلة طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.





مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية





شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





حالة الطقس ليلًا:





مائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.





الظواهر الجوية:





الشبورة المائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.



