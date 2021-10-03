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انفجار يستهدف مسجدا بالعاصمة الأفغانية

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 07:09 م
بوابة الفجر
أ ش أ
 
أفاد نائب وزير الثقافة والإعلام في حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد بوقوع انفجار بالقرب من أحد مساجد في العاصمة الأفغانية كابول بعد ظهر اليوم الأحد، ما أسفر عن سقوط ضحايا.
ونقل موقع (طلوع نيوز) الأفغاني عن مجاهد قوله - في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - إن "الانفجار وقع بالقرب من بوابة مسجد "عيد جاه" وسط جمع من الناس، وتسبب في وقوع خسائر في الأرواح".. ولم يدل بأي تفاصيل عن نوع الانفجار أو عدد الضحايا.
ووقع الانفجار أثناء أداء شعائر صلاة الجنازة على والدة مجاهد، التي توفيت قبل أيام، بحسب الموقع الإخباري.

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