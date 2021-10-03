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ننشر اخر تطورات اعصار شاهين.. اقتربت من الساحل الشرقي لسلطنة عمان

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 07:19 م
اعصار شاهين
اعصار شاهين
قامت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التابعة لوزارة الطيران المصري، بالإعلان عن أن الحالة شاهين اقتربت أن تصل إلى ذروتها خلال ساعات، حيث أنها اقتربت من الساحل الشرقي لسلطنة عمان، وبدأت بالسلطات بإجلاء السكان الموجودين في المسار المتوقع للعاصفة. 

وأوضحت أنه خلال ساعات قليلة تبدأ عين الإعصار بالاصطدام باليابسة، وتؤثر الحالة شاهين بأمطار رعدية غزيرة جدا ورياح عاصفة وعنيفة للغاية قد تصل سرعة هباتها إلى 180 كم /س مؤدية إلى أضرار جسيمة وسيول في بعض المناطق.

تحذيرات الأرصاد العمانية من إعصار شاهين
ومن جانبها أصدرت المديرية العامة للأرصاد الجوية بسلطنة عمان، عدة تحذيرات بشأن إعصار شاهين، محذرة من وجود أمطار متفاوتة الغزارة إلى غزيرة جدا، تكون رعدية أحيانا وتؤدي إلى فيضان الأودية، مصحوبة برياح شديدة السرعة، نتيجة عبور الحالة المدارية، منوهة إلى أن البحر يكون هائج الموج على السواحل المطلة لبحر عمان، ويتراوح ارتفاع الأمواج بها ما بين 8 لـ12 مترا.

وأصدرت المديرية تحذيرا "رقم 5" تهيب فيه بالمواطنين بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم المجازفة بعبور الأودية، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة، والتشديد على عدم ارتياد البحر خلال فترة الإعصار.

حالة البحر في عمان
وأضافت الأرصاد الجوية بسلطنة عمان، أن البحر يكون شديد الهيجان على سواحل السلطنة الممتدة من محافظة جنوب الشرقية، إلى محافظة مسندم، ويصل ارتفاع الأمواج إلى 12 مترا، مع احتمال امتداد مياه البحر إلى اليابسة، في المناطق المنخفضة، ويكون متوسط إلى هائج الموج، على باقي سواحل السلطنة.

وكانت الأرصاد الجوية المصرية أعلنت أن جمهورية مصر العربية لن تتأثر بـ إعصار شاهين، بأي شكل من الأشكال، ولا يوجد أي نوع من مظاهر الاضطراب في الأحوال الجوية، قد تتعرض له البلاد خلال الفترة المقبلة، إذ ينحسر تأثير العاصفة على عُمان والإمارات وأجزاء من شرق السعودية.

وأوضح الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أن العاصفة بدأت كمنخفض مداري، ولكن بعد دخوله إلى عُمق بحر عُمان وتأثره بارتفاع درجة الحرارة في البحر، التي وصلت إلى نحو 30 و31 درجة، تسببت في إمداد المنخفض بطاقة هائلة وكميات رطوبة عالية، تحول بدوره من منخفض مداري إلى إعصار من الدرجة الأولى.

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